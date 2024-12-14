Kısa süre önce 21. yüzyılın en başarılı ve tartışmalı iş insanlarından Elon Musk ile son yılların en çok konuşulan teknoloji "kuruluşu" OpenAI arasında "ticari" bir kavga başlamıştı. OpenAI CEO'su Sam Altman, teknolojinin yükselen devini kar amacı güden bir şirket haline getirmeyi planlarken Elon Musk ise OpenAI'ın para odaklı bir şirkete dönüşmesini engellemeye çalışıyor.
Bilmeyenler için hatırlatmak gerekirse OpenAI, kar amacı gütmeyen bir kuruluş ve Elon Musk da kurucuları arasında yer alıyordu. Ancak ilerleyen süreçte yaşanan anlaşmazlıklar sonucu Elon Musk, OpenAI'daki rolünden ayrılmıştı. Ancak son iki yılda OpenAI'ın yapay zeka teknolojisinin öncü şirketi haline gelmesi, Elon Musk'ın yeniden OpenAI'a yakınlaşmasını sağladı. Ancak bu kez yatırım yapmak için değil ticari olarak evrilmesini engellemek için.
Elon Musk, kar amacı güdecek OpenAI şirketini 2017 yılında kurmuş
Elon Musk her fırsatta OpenAI'ın para kazanan bir şirkete dönüşmesinin kuruluş misyonuna aykırı olduğunu iddia ediyor ve kar amacı güden bir şirkete dönüşmesini engellemek için elinden geleni ardına koymuyor. Son olarak OpenAI, "Elon Musk, kar odaklı bir OpenAI istiyordu" başlıklı bir yazı paylaşarak Musk'ın OpenAI'dan neden ayrıldığını ve bugün engellemeye çalıştığı şeyi zamanında kendisinin istediğini belgeleriyle kamuoyuyla paylaştı.
OpenAI tarafından paylaşılan yazı oldukça uzun ve detaylı. Sizleri bu detaylara boğmak istemediğimiz için paylaşılan ekran görüntüleriyle birlikte OpenAI'ın konuyla ilgili paylaşmış olduğu zaman çizelgesini paylaşıyoruz. Ancak yazının tamamını incelemek isterseniz buraya tıklayarak ilgili yazıya ulaşabilirsiniz.
- Kasım 2015: OpenAI, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kuruldu.
- Aralık 2015: OpenAI, kamuoyuna duyuruldu.
- 2017 Başı: Genel yapay zeka geliştirmenin milyarlarca dolar yatırım gerektirdiği hesaplandı.
- 2017 Yaz: OpenAI ve Elon Musk, misyonu sürdürmek için kar amacı güden bir yapı olması gerektiği konusunda anlaştı.
- 2017 Sonbahar: Elon Musk, OpenAI'ın çoğunluk hissesini almayı, mutlak kontrolünü ve CEO'su olmayı teklif etti.
- Eylül 2017: Elon Musk, Open Artificial Intelligence Technologies, Inc. adlı şirketi kurdu.
- Eylül 2017: OpenAI, tek başlı kontrolün şirketin misyonuna aykırı olduğu gerekçesiyle Elon Musk'ın teklifini reddetti.
- Ocak 2018: Elon Musk, OpenAI'ın Tesla ile birleşmediği takdirde mutlak başarısızlığa ulaşacağını söyledi.
- Şubat 2018: Elon Musk, OpenAI eş başkanlığından istifa etti.
- Aralık 2018: Elon Musk, OpenAI'a "Her yıl milyarlarca dolar toplayın ya da (misyonunuzu) unutun)" dedi.
- Mart 2019: OpenAI LP, kar amacı gütmeyen sınırlı ticari şirket olarak kuruldu.
- Mart 2023: Elon Musk, OpenAI'a rakip olarak xAI'ı kurdu.