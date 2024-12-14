OpenAI, kar amacı güden bir şirket olmaması için elinden geleni ardına koymayan Elon Musk hakkında detaylı bir açıklama paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre Elon Musk, yıllar önce OpenAI'ın tek çaresinin kar amacı güden bir şirket olduğunu ve Tesla ile birleşmesi gerektiğini söylemiş.

Kısa süre önce 21. yüzyılın en başarılı ve tartışmalı iş insanlarından Elon Musk ile son yılların en çok konuşulan teknoloji "kuruluşu" OpenAI arasında "ticari" bir kavga başlamıştı. OpenAI CEO'su Sam Altman, teknolojinin yükselen devini kar amacı güden bir şirket haline getirmeyi planlarken Elon Musk ise OpenAI'ın para odaklı bir şirkete dönüşmesini engellemeye çalışıyor.

Bilmeyenler için hatırlatmak gerekirse OpenAI, kar amacı gütmeyen bir kuruluş ve Elon Musk da kurucuları arasında yer alıyordu. Ancak ilerleyen süreçte yaşanan anlaşmazlıklar sonucu Elon Musk, OpenAI'daki rolünden ayrılmıştı. Ancak son iki yılda OpenAI'ın yapay zeka teknolojisinin öncü şirketi haline gelmesi, Elon Musk'ın yeniden OpenAI'a yakınlaşmasını sağladı. Ancak bu kez yatırım yapmak için değil ticari olarak evrilmesini engellemek için.

Elon Musk, kar amacı güdecek OpenAI şirketini 2017 yılında kurmuş

Elon Musk her fırsatta OpenAI'ın para kazanan bir şirkete dönüşmesinin kuruluş misyonuna aykırı olduğunu iddia ediyor ve kar amacı güden bir şirkete dönüşmesini engellemek için elinden geleni ardına koymuyor. Son olarak OpenAI, "Elon Musk, kar odaklı bir OpenAI istiyordu" başlıklı bir yazı paylaşarak Musk'ın OpenAI'dan neden ayrıldığını ve bugün engellemeye çalıştığı şeyi zamanında kendisinin istediğini belgeleriyle kamuoyuyla paylaştı.

OpenAI tarafından paylaşılan yazı oldukça uzun ve detaylı. Sizleri bu detaylara boğmak istemediğimiz için paylaşılan ekran görüntüleriyle birlikte OpenAI'ın konuyla ilgili paylaşmış olduğu zaman çizelgesini paylaşıyoruz. Ancak yazının tamamını incelemek isterseniz buraya tıklayarak ilgili yazıya ulaşabilirsiniz.