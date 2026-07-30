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OpenAI ve Jony Ive'ın İlk Yapay Zekâ Cihazı Bir "HomePad" mi Olacak?

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OpenAI Başkanı Greg Brockman'ın açıklamalarına göre OpenAI ve Jony Ive'in ilk cihazı Apple'ın HomePad'ine benzeyebilir.

OpenAI ve Jony Ive'ın İlk Yapay Zekâ Cihazı Bir "HomePad" mi Olacak?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI ile Apple’ın efsanevi eski tasarım başkanı Jony Ive’ın birlikte geliştirdiği ilk donanım cihazına dair ipuçları netleşiyor.

OpenAI Başkanı Greg Brockman’ın son açıklamaları, şirketin geliştirdiği gizemli ürünün Apple’ın üzerinde çalıştığı iddia edilen “HomePad” tarzı akıllı bir hoparlöre benzeyebileceğine işaret ediyor.

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OpenAI ve Jony Ive'ın İlk Yapay Zekâ Cihazı Bir "HomePad" mi Olacak?
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Proje ne durumda?

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OpenAI CEO’su Sam Altman ve Apple’ın unutulmaz tasarım şefi Jony Ive, uzun süredir yeni bir yapay zekâ cihazı üzerinde çalıştıklarını doğrulasa da lansman tarihi sürekli erteleniyordu. Sektörde büyük bir merakla beklenen bu ürünün önümüzdeki yıldan önce piyasaya sürülmesi beklenmiyor.

Şirket cihazın formu konusunda sır vermemekte ısrarcı olsa da OpenAI Başkanı Greg Brockman’ın gazeteci Joanna Stern’e verdiği röportaj cihazın neye benzeyebileceği konusunda ilk somut ipucunu sağladı. Stern’ün "Bir hoparlör mü inşa ediyorsunuz?" sorusunu doğrudan yalanlamayan Brockman, “Tek bir ürün değil, bir cihaz ailesi inşa ediyoruz” yanıtını vermekle yetindi. Stern'ün ekran gerekip gerekmediği sorusuna ise "Göreceğiz" diyerek açık kapı bıraktı.

Peki HomePad tercihi neden?

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Apple’ın uzun süredir akıllı hoparlör ile iPad deneyimini birleştiren ve teknoloji basınında “HomePad” (ya da HomePod Touch) olarak adlandırılan bir ev kumanda merkezi üzerinde çalıştığı biliniyor. Bloomberg raporlarına göre Apple'ın bu cihazı, yaklaşık 6 inçlik kare bir ekrana ve M/A serisi çip desteğine sahip olacak.

OpenAI tarafında ise Sam Altman ve Jony Ive, daha önce yaptıkları iddialı açıklamalarda “dünyanın göreceği en havalı teknoloji parçasını” yaptıklarını iddia etmişlerdi ancak son analizler ve sızıntılar, bu abartılı söylemlerin aksine ilk cihazın kameralı ve ses odaklı bir akıllı hoparlör olabileceğini gösteriyor. ChatGPT'nin röportaj sırasında ürettiği tanımlama da oldukça dikkat çekici: "Sakin, düşük sürtünmeli, öncelikle ses odaklı ama sadece sesle sınırlı olmayan ve net bir gizlilik sinyali veren bir cihaz."

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