Opera, tarayıcılarının kullanım sayılarını açıkladı. Firmanın açıkladığı rakamlara göre toplamda 300 milyon kişi Opera Web Tarayıcı kullanıyor.

Tarayıcı pazarında yer alan firmalardan Opera, kendine ait özel bir takipçi kitlesine sahip. Firmanın toplam kullanıcı sayısı, Chrome ve Firefox gibi tarayıcılarından geride olsa da dikkat çekici seviyede.

Firmadan yapılan açıklamada “Gelişim yolumuza devam ettik ve kullanıcı tabanımız da büyümeye devam etti, ürünlerimiz ödüller kazandı ve kullanıcı oranlarımız yukarı yönlü gitmeye devam ediyor.” denildi. Açıklamayı kaleme alan Opera başkan yardımcılarından Krystian Kolondra, ayrıca “Tüm olumlu geri dönüşlere minnettarız ve tarayıcı ekibinin 2019 yılında yaptıklarından dolayı gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Opera kullanıcı sayısını artırıyor

Farklı tablolarda açıklanan rakamlara göre Opera’nın masaüstü kullanım oranı 40 milyon kişiden 68 milyon kişiye çıktı. Tarayıcının mobil kullanıcı kitlesinde de benzer bir artış yaşandı. Opera’nın mobil kullanıcılarının sayısı 150 milyondan 232 milyona kadar çıktı. Toplam rakam da 300 milyona ulaşmış oldu.

Tabii bu rakamların ne kadar doğru olduğu tartışmalı bir konu. Zira birden fazla tarayıcı kullanan kişilerin sayısı, Opera’nın ölçümlerini nasıl yaptığı gibi noktalar gerçek sayılar ile bu sayıların farklı olduğu anlamına gelebilir.

Opera’nın açıkladığı rakamlar tartışma yarattı

Netmarketshare rakamlarına göre Opera, en popüler 7. tarayıcı ve pazarın yalnızca %1,46’sına sahip. Mobil pazarında ise durum daha kötü, firma en popüler tarayıcılar sıralamasında onunculuğu elde ediyor. Pazar payı ise yüzde 0,46 oluyor.

Öte yandan bu sayılara Opera Mini kullanımını da dahil ederseniz mobil pazar payı, Opera Mini’den gelen %0,85 ile birlikte %1,31 oluyor ki bu bile oldukça düşük. Opera ürünleri mobilde toplam pazar payına göre 5. sırada yer alıyor. İlk 4 sırayıysa Chrome, Safari, QQ ve Android Tarayıcı almış durumda.

Şu anda dünya üzerinde 1,25 milyar ila 1,5 milyar arası masaüstü bilgisayar olduğu tahmin ediliyor. Bu da 68 milyon kullanıcının pazarda %4,5 ile %5,4 arasında bir pazar payı ortaya çıkarıyor. Bu da birden fazla tarayıcı kullanan insanlar olduğu anlamına geliyor.