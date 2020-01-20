Günümüzün en popüler tarayıcılarından birine sahip olan Opera, fahiş faiz oranları sunan kredi uygulamalarını çalıştırmakla suçlanıyor. İddialar doğruysa Opera'nın başı önümüzdeki günlerde çok ağrıyacak gibi görünüyor.

Opera tarayıcısı, kullanıcıları kendine çekecek birkaç işlevsel özelliğe sahip olsa da pazarın büyük bir kısmına Google Chrome hükmediyor. Chrome ile girdiği rekabette bir türlü istediği yere gelemeyen Opera, yeni bir rapora göre bazı kredi uygulamaları kullanmaya başladı ancak bu uygulamaların fahiş faiz oranları ve kısa geri ödeme süreleri, Google Play Store politikalarını ihlal ediyor.

Hindenburg Research tarafından paylaşılan raporda Opera’nın; Hindistan, Kenya ve Nijerya’da 4 Android uygulamasını (CashBean, OKash, OPay ve OPesa) çalıştırdığı iddia ediliyor.

Ödemelerde bir gün bile gecikme yaşanırsa faiz oranları %876’ya kadar yükseliyor:

İşin ilginç tarafına gelecek olursak Opera, kredilerin faiz oranlarını yılda maksimum %12 ile %33 arasında tanımlarken gerçek oransa %365 ile %438 arasında değişiklik gösteriyor. Bununla birlikte kredilerin geri ödemelerinde yalnızca bir günlük bir gecikme yaşanırsa %876’ya kadar yükselen bir faiz uygulandığı iddia ediliyor.

Ek olarak krediler, 91 ile 365 günlük sürelerde sunuluyor gibi görünse de gerçek uzunlukların OPay için yalnızca 7 gün ve OKash için de maksimum 29 gün arasında değişiklik gösterdiği belirtiliyor ki bu süreler de Google’ın minimum 60 günlük süresinin oldukça altında. Bu arada bahsi geçen uygulamaların hepsi de Google Play Store’da yer alıyor.

Hindeburg, Opera’nın bu tür kredi uygulamalarını kullanarak esas işi olan internet tarayıcısından elde ettiği düşük gelirleri dengelemeye çalıştığını öne sürüyor. Google ve Opera’dan konuya dair yapılmış resmî bir açıklamaysa bulunmuyor. Buna rağmen rapor yayınlandığında 9 dolar seviyesinden işlem gören Opera hisseleri, kısa süre içerisinde 6,88 dolar seviyesine kadar geriledi.