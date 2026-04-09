Ucuza 7000 mAh Batarya Sunacak OPPO A6s Pro 5G Duyuruldu

OPPO, bütçe dostu yeni telefonu A6s Pro'yu resmen tanıttı. Telefon 7000 mAh batarya gibi özelliklerle geliyor.

Sunduğu modeller ile ülkemiz de dahil olmak üzere dünya çapında ilgi çeken bir akıllı telefon markası olmayı başaran OPPO, şimdi de Çin’de yepyeni bir ürününü daha tanıttı. Teknoloji devi OPPO A6s Pro 5G ismi verilen telefonunu resmen duyurdu.

OPPO A6s Pro modeli, bütçe dostu orta segmentte konumlanan bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Arka tarafında sol üste yerleştirilen ikili kamera kurulumu görüyoruz. Bu telefon, yakın zamanda sunulan A6s Pro’nun 5G versiyonu. Bir önceki LTE versiyondu.

OPPO A6s Pro neler sunuyor?

A6s Pro 5G modelinde 6,57 inç boyutunda 1080x2372 piksel çözünürlük sunan OLED ekran görüyoruz. Telefon, MediaTek’in Dimensity 6300 işlemcisinden güç alıyor. Ona 8/12 GB RAM seçenekleri ve 512 GB’a kadar çıkan depolama seçenekleri eşlik ediyor.

Arka tarafında 50 MP’lik ana kamera ve 2 MP’lik yardımcı sensör bulunuyor. Önde ise 16 MP’lik kamera var. Cihaz, 80W destekli 7000 mAh’lik devasa bir bataryayla kutudan çıkıyor. Android 16 tabanlı ColorOS 16 işletim sistemi arayüzü, 5G, Wi-Fi, NFC, 8,32 mm kalınlık, 193 gram ağırlık, 3 renk seçeneği de diğer özellikleri arasında. Nisan ortası satışa çıkacak cihazın fiyatı henüz açıklanmadı.

OPPO A6s Pro 5G teknik özellikleri