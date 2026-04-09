Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Ucuza 7000 mAh Batarya Sunacak OPPO A6s Pro 5G Duyuruldu

OPPO, bütçe dostu yeni telefonu A6s Pro'yu resmen tanıttı. Telefon 7000 mAh batarya gibi özelliklerle geliyor.

Ucuza 7000 mAh Batarya Sunacak OPPO A6s Pro 5G Duyuruldu
Gökay Uyan

Sunduğu modeller ile ülkemiz de dahil olmak üzere dünya çapında ilgi çeken bir akıllı telefon markası olmayı başaran OPPO, şimdi de Çin’de yepyeni bir ürününü daha tanıttı. Teknoloji devi OPPO A6s Pro 5G ismi verilen telefonunu resmen duyurdu.

OPPO A6s Pro modeli, bütçe dostu orta segmentte konumlanan bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Arka tarafında sol üste yerleştirilen ikili kamera kurulumu görüyoruz. Bu telefon, yakın zamanda sunulan A6s Pro’nun 5G versiyonu. Bir önceki LTE versiyondu.

Ucuza 7000 mAh Batarya Sunacak OPPO A6s Pro 5G Duyuruldu
OPPO A6s Pro neler sunuyor?

A6s Pro 5G modelinde 6,57 inç boyutunda 1080x2372 piksel çözünürlük sunan OLED ekran görüyoruz. Telefon, MediaTek’in Dimensity 6300 işlemcisinden güç alıyor. Ona 8/12 GB RAM seçenekleri ve 512 GB’a kadar çıkan depolama seçenekleri eşlik ediyor.

Arka tarafında 50 MP’lik ana kamera ve 2 MP’lik yardımcı sensör bulunuyor. Önde ise 16 MP’lik kamera var. Cihaz, 80W destekli 7000 mAh’lik devasa bir bataryayla kutudan çıkıyor. Android 16 tabanlı ColorOS 16 işletim sistemi arayüzü, 5G, Wi-Fi, NFC, 8,32 mm kalınlık, 193 gram ağırlık, 3 renk seçeneği de diğer özellikleri arasında. Nisan ortası satışa çıkacak cihazın fiyatı henüz açıklanmadı.

OPPO A6s Pro 5G teknik özellikleri
Ekran
İşlemci MediaTek Dimenisty 6300
RAM 8/12 GB
Depolama 128/256/512 GB
Arka kamera 50 MP + 2 MP
Ön kamera 16 MP
Batarya 7000 mAh (80W)
İşletim sistemi OriginOS 16 (Android 16)
OPPO, İyi Özellikleri Sudan Ucuza Sunacak Telefonu K14x 5G'yi Duyurdu: İşte Fiyatı! OPPO, İyi Özellikleri Sudan Ucuza Sunacak Telefonu K14x 5G'yi Duyurdu: İşte Fiyatı!
Mobi̇l Kategorisinde En Çok Okunanlar

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

5G'ye Geçmezseniz Ne Olur? 4G Kullanmaya Devam Etmenin Dezavantajları ve Az Bilinen Avantajları

5G'ye Geçmezseniz Ne Olur? 4G Kullanmaya Devam Etmenin Dezavantajları ve Az Bilinen Avantajları

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom 5G Fiyatları Açıklandı: Hangisi Daha Mantıklı?

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom 5G Fiyatları Açıklandı: Hangisi Daha Mantıklı?

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

Turkcell, Binlerce 5G Telefonu %50 İndirimle Satacak: Peşin Fiyatına 6 Ay Taksit de Var!

Turkcell, Binlerce 5G Telefonu %50 İndirimle Satacak: Peşin Fiyatına 6 Ay Taksit de Var!

iPhone 18 Pro Max Şimdiye Kadar Üretilmiş En Kalın ve En Ağır iPhone Olacak (Yine de Hoşunuza Gidecek)

iPhone 18 Pro Max Şimdiye Kadar Üretilmiş En Kalın ve En Ağır iPhone Olacak (Yine de Hoşunuza Gidecek)

Turkcell'in Efsane Basketbolcu Shaquille O'Neal ile Çektiği 5G Reklamı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Turkcell'in Efsane Basketbolcu Shaquille O'Neal ile Çektiği 5G Reklamı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Sudan Ucuz Fiyata 120 Hz Ekran, 6300 mAh Batarya Sunan Redmi 15A Tanıtıldı

Sudan Ucuz Fiyata 120 Hz Ekran, 6300 mAh Batarya Sunan Redmi 15A Tanıtıldı

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

54 Yıl Önce Çekilen Dünya Fotoğrafı Nasıl Oluyor da Bugün Çekilenden Daha "Yeni" Duruyor?

54 Yıl Önce Çekilen Dünya Fotoğrafı Nasıl Oluyor da Bugün Çekilenden Daha "Yeni" Duruyor?

Nisan 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: Sportage Hâlâ En Uygun C-SUV Seçeneklerinden Biri!

Nisan 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: Sportage Hâlâ En Uygun C-SUV Seçeneklerinden Biri!

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 MINI Fiyat Listesi Açıklandı (Fiyatları Pek Mini Değil)

Nisan 2026 MINI Fiyat Listesi Açıklandı (Fiyatları Pek Mini Değil)

iPhone 18 Pro Max Şimdiye Kadar Üretilmiş En Kalın ve En Ağır iPhone Olacak (Yine de Hoşunuza Gidecek)

iPhone 18 Pro Max Şimdiye Kadar Üretilmiş En Kalın ve En Ağır iPhone Olacak (Yine de Hoşunuza Gidecek)

