OPPO A80 5G'nin Tüm Özellikleri Ortaya Çıktı

OPPO'nun yakın zamanda Avrupa'da piyasaya süreceği A80 5G hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

OPPO, A serisine yeni bir model eklemek için çalışmalarına devam ediyor. İnternette dolaşan iddialara göre yeni model, OPPO'nun Çin'de tanıttığı A3 Energy Edition'ın yeniden markalanmış bir versiyonu olabilir.

Sızıntılara göre A80 5G adlı modelde düz kenarlı bir tasarım ve delikli bir ekran bulunacak. Telefonun arka kısmında ise LED halka ve çift kameralı bir kurulum yer alacak. Telefonun renk seçenekleri arasında ise siyah ve mor bulunduğu biliniyor ancak küresel pazarlar için yeşil bir varyant da gelebileceği öne sürülüyor.

OPPO A80 5G özellikleri

Ekran 6.67 inç HD+ panel, 120Hz yenileme hızı, 1.000 nit tepe parlaklık İşlemci MediaTek Dimensity 6300 RAM 8GB LPDDR4X Depolama 256GB UFS 2.2 Arka Kamera 50MP ana sensör, 2MP ikincil lens Ön Kamera 8MP Batarya 5.100mAh, 45W SuperVOOC hızlı şarj Güvenlik Android 14 tabanlı ColorOS 14.0.1 Dayanıklılık Var, yan tarafta Bağlantı IP54 toz ve su direnci Yapay zekâ özellikleri AI Eraser, AI LinkBoost, AI Şarj Koruması Renk Siyah, Mor, Yeşil

Genel olarak baktığımızda cihazın kamera yapısı bütçe dostu telefona uygunluk gösteriyor. Arka tarafta 50MP ana sensör ve derinlik sağlayan 2MP ikincil lens yer alıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğe sahip.

OPPO A80 5G, Avrupa'da 8GB RAM ve 256GB depolama ile gelecek. Henüz lansman tarihi açıklanmayan telefonun fiyatı ise 249 euro (Yaklaşık 9000 TL) olacak.