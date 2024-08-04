OPPO A80 5G'nin Tüm Özellikleri Ortaya Çıktı

OPPO, A serisine yeni bir model eklemek için çalışmalarına devam ediyor. İnternette dolaşan iddialara göre yeni model, OPPO'nun Çin'de tanıttığı A3 Energy Edition'ın yeniden markalanmış bir versiyonu olabilir.
Sızıntılara göre A80 5G adlı modelde düz kenarlı bir tasarım ve delikli bir ekran bulunacak. Telefonun arka kısmında ise LED halka ve çift kameralı bir kurulum yer alacak. Telefonun renk seçenekleri arasında ise siyah ve mor bulunduğu biliniyor ancak küresel pazarlar için yeşil bir varyant da gelebileceği öne sürülüyor.
OPPO A80 5G özellikleri
|Ekran
|6.67 inç HD+ panel, 120Hz yenileme hızı, 1.000 nit tepe parlaklık
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 6300
|RAM
|8GB LPDDR4X
|Depolama
|256GB UFS 2.2
|Arka Kamera
|50MP ana sensör, 2MP ikincil lens
|Ön Kamera
|8MP
|Batarya
|5.100mAh, 45W SuperVOOC hızlı şarj
|Güvenlik
|Android 14 tabanlı ColorOS 14.0.1
|Dayanıklılık
|Var, yan tarafta
|Bağlantı
|IP54 toz ve su direnci
|Yapay zekâ özellikleri
|AI Eraser, AI LinkBoost, AI Şarj Koruması
|Renk
|Siyah, Mor, Yeşil
Genel olarak baktığımızda cihazın kamera yapısı bütçe dostu telefona uygunluk gösteriyor. Arka tarafta 50MP ana sensör ve derinlik sağlayan 2MP ikincil lens yer alıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğe sahip.
OPPO A80 5G, Avrupa'da 8GB RAM ve 256GB depolama ile gelecek. Henüz lansman tarihi açıklanmayan telefonun fiyatı ise 249 euro (Yaklaşık 9000 TL) olacak.