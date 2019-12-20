Oppo A91 ve A8 Duyuruldu - Fiyatı ve Özellikleri

Çinli teknoloji üreticisi Oppo, iki yeni telefon modeliyle tüketicilerin karşısına çıktı. Bir tanesi A91, diğeri de A8 olarak isimlendirilen bu telefon modelleri, 26 Aralık itibarıyla satışa çıkacak.

Akıllı telefon sektörü özellikle 2019 yılında büyük bir Çin baskısı altına girdi. Çinli teknoloji üreticileri, 2019 yılında piyasaya sürdükleri telefon modelleriyle tüm dünyanın dikkatini üzerlerine çekmeyi başardılar. 2019 yılına damgasını vuran şirketlerden bir tanesi de hiç şüphesiz Oppo oldu. Ülkemizde de ciddi bir çıkış yakalayan Oppo, elde ettiği başarıyı devam ettirmek için çabalarını sürdürüyor.

Oppo, bugün düzenlediği bir etkinlikle iki yeni telefon modelini duyurdu. Şirketin duyurduğu telefonlardan bir tanesi "A91" olarak isimlendirilirken diğer model ise "A8" ismiyle tüketicilerin beğenisine sunulmuş durumda. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan hem Oppo A91 hem de Oppo A8'in teknik özelliklerine ve fiyatlarının neler olduğuna daha yakından bakalım.

Karşınızda Oppo A91

Oppo A91, fazlasıyla şık ve ince tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yukarıdaki görselde de görebileceğiniz üzere bu model; beyaz, siyah ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunuluyor. Sadece 172 gram ağırlığında olan telefon, 6.4 inç boyutundaki bir ekrana sahip. AMOLED yapıda olan bu ekran, tüketicilere 1080p çözünürlük sunabiliyor.

Mediatek Helio P70 işlemcinin kullanıldığı Oppo A91, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. Android 9.0 tabanlı ColorOS 6.1 arayüzünün kullanıldığı telefona hayat veren batarya ise 4.000 mAh kapasiteye sahip. VOOC 3.0 flaş şarj desteğine sahip olan telefon yarım saat içerisinde yüzde 50 şarj olabilirken, oyun oynarken de ısınmıyor.

Oppo A91'in ekranında yer alan ön kamera, tüketicilere 16 MP çözünürlük sunuyor. Telefonun arka kısmına dikey olarak yerleştirilmiş olan dörtlü kamera kurulumu ise tüketicilere sırasıyla 48 MP ana arka kamera, 8 MP çözünürlüğünde 119 derece ultra geniş açılı sensör ve 2 adet de 2 MP sensör içeriyor. Farklı modlara sahip olan Oppo A91, video titreme engelleme özelliği de dahil olmak üzere pek çok yeni teknolojiyi tüketicilere sunuyor.

Oppo A91'in dikkat çeken bazı özellikleri daha var. Bu özelliklerden ilki Game Boost 2.0 olarak isimlendiriliyor ve kullanıcıların, özellikle de mobil oyun oynamayı seven kullanıcıların benzersiz bir oyun deneyimi yaşamalarına yardımcı oluyor. Ayrıca bu özellikle birlikte Touch Boost teknolojisi de Oppo A91'in içerisinde bulunuyor. Tüm bunlara ek olarak Oppo A91'in ekran üzerinde bulunan parmak izi okuyucusu, eski modellere oranla daha da geliştirilmiş durumda.

Oppo A91 özellikleri

Ekran: 6.4 inç boyutunda AMOLED, 1080p çözünürlük

İşlemci: 8 çekirdekli Mediatek Helio P70

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB (microSD desteği mevcut)

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 4.000 mAh (VOOC 3.0 flaş şarj desteği)

İşletim Sistemi: Android 9 tabanlı ColorOS 6.1

Renkler: Siyah, beyaz, kırmızı

Ağırlık: 172 gram

Oppo A91 fiyatı

Yetkililer, yaptıkları duyurularda A91 için bir fiyat açıklamadılar. Ancak telefonun, 285 dolar (yaklaşık 1.700 TL + vergiler) fiyatla satışta olması bekleniyor. Oppo A91, 26 Aralık itibarıyla Çinli tüketiciler tarafından satın alınabilecek. Ürünün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.

Karşınızda Oppo A8

Oppo A91'e oranla biraz daha düşük özelliklere sahip olan Oppo A8, 6.5 inç boyutunda ekranında HD+ çözünürlük sunuyor. 8 çekirdekli bir işlemciden güç alan Oppo A8, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca telefonun parmak izi okuyucu sensörü Oppo A91'in aksine, telefonun arka yüzeyinde bulunuyor.

Oppo A8'in ekranına yerleştirilen ön kamera, tüketicilere 8 MP çözünürlük sunuyor. Telefonun arka kısmında bulunan üçlü kamera kurulumu ise 12 MP çözünürlüğündeki bir ana kamerayı ve bu kameraya eşlik eden 8 MP ve 2 MP çözünürlüğündeki iki kamerayı daha bulunduruyor. 4.230 mAh bataryaya sahip olan Oppo A8, 10 watt şarj desteğini bünyesinde barındırıyor.

Oppo A8 özellikleri

Ekran: 6.5 inç boyutunda, HD+ (1600 x 720 piksel) çözünürlüğünde

İşlemci: 2.3 GHz, 8 çekirdekli

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 12 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 4.230 mAh (10 watt destekli)

Oppo A8 fiyatı

Oppo yetkilileri, A8'in fiyatını 171 dolar (yaklaşık 1.000 TL + vergiler) olarak açıklamış durumdalar. Bu model de tıpkı Oppo A91 gibi 26 Aralık itibarıyla Çinli tüketicilerin hizmetine sunulacak. Oppo A8'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceği de bilinmiyor.