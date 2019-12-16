Snapdragon 865 İşlemciye ZTE Axon 10s Pro 5G Duyuruldu

ZTE, bu yılın başlarında Axon 10 Pro 5G modeli akıllı telefonunu tanıtmıştı. Çinli şirket, bu telefonun halefi olacak olan yeni amiral gemisi telefonu ZTE Axon 10s Pro 5G’yi duyurdu.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi ZTE, bu senenin başında 5G destekli amiral gemisi akıllı telefonu Axon 10 Pro 5G’yi piyasaya sürmüştü ve olumlu tepkiler almıştı. Döneminin en güçlü işlemcilerinden birini barındıran Axon 10 Pro 5G, gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alıyordu ve bu işlemciye ek olarak telefonda 8 GB’lik bir RAM kullanılmıştı.

ZTE, önümüzdeki sene piyasaya sürülecek olan Axon 10s Pro 5G modelini duyurdu. Axon 10 Pro 5G’nin halefi olacak olan bu akıllı telefonun MWC 2020 teknoloji fuarında tanıtılması planlanıyor. Axon 10s Pro 5G’nin amiral gemisi bir telefonun özelliklerine sahip olduğu bilinse de telefonun tüm detayları paylaşılmadı. Paylaşılan yeni görüntülerde cihazın bir önceki modele oldukça benzediği görülüyor.

ZTE Axon 10s Pro 5G’nin açıklanan teknik özellikleri:

Önümüzdeki sene piyasaya sürülmesi planlanan ZTE Axon 10s Pro 5G, gücünü Qualcomm’un yeni amiral gemisi akıllı telefon işlemcisi Snapdragon 865’ten alacak. Qualcomm’un X55 modemi sayesinde cihaz, çift modlu 5G bağlantısını destekleyecek. ZTE, gelişmiş bir performans için Axon 10s Pro 5G’nin LPDDR5 RAM ve UFS 3.0 depolama alanına sahip olacağını belirtti. Telefonda aynı zamanda şirketin Z-Booster 2.0 yapay zekâ motoru da bulunacak ve bu program, telefonu sürekli olarak optimize ederek performansı üst seviyede tutacak.

Cihazda otomatik ve hızlı bir şekilde 5G ile Wi-Fi ağları arasında geçiş yapılabilecek. Axon 10s Pro 5G, yeni Wi-Fi 6 standardı ile piyasaya sürülecek. Android 10 tabanlı MiFavor 10 arayüzüyle gelecek akıllı telefonun yeni bir kullanıcı arayüzüne, yeni uygulama simgelerine ve hareketli navigasyon özelliklerine sahip olması bekleniyor. ZTE, bunun dışında herhangi bir özellikten bahsetmemiş olsa da cihazın ekranında bir adet damla çentik olacağı tahmin ediliyor. Parmak izi tarayıcının da ekranın içerisinde olacağı söyleniyor.

ZTE Axon 10s Pro 5G ne zaman piyasaya sürülecek ve fiyatı ne olacak?

ZTE Axon 10s Pro 5G’nin ilk olarak 2020’nin ilk yarısında Çin pazarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Akıllı telefonun fiyatının ise 3.000 Çin yuanı (2.513 TL) olması bekleniyor. ZTE, önümüzdeki aylarda bu konu ile ilgili daha detaylı bilgiler paylaşacaktır.