Geçtiğimiz günlerde çıkan Oppo'nun yeni bir amiral gemisi üzerinde çalıştığı haberini, Oppo'nun başkan yardımcısı resmi Weibo hesabından yalanladı.

Ortaya çıkan bir sızıntı haber, Oppo’nun Oppo R19’un yerini alacak olan yeni bir amiral gemisi telefon üzerine çalıştığını iddia etmişti.

Ortaya atılan iddiaya göre, Oppo T1 ismi verilecek olan cihaz Qualcomm Snapdragon 855 işlemciye ve 6,39 inç OLED ekrana sahip olacaktı. Telefonun ön kamerası 12 milyon piksel, arka kamerası ise 48 milyon piksel destekleyecekti. Cihazın 6 GB RAM / 64 GB dahili depolama, 6 GB RAM / 128 GB dahili depolama ve 8 GB RAM / 128 GB dahili depolamaya sahip üç farklı versiyonu olacaktı.

Ancak Oppo Başkan Yardımcısı Shen Yiren Brian, resmi Weibo sayfasından bu iddianın doğru olmadığını söyledi. Zaten şirketin amiral gemisi R17 Pro’nun üstünden henüz çok fazla vakit geçmemişken böyle bir telefon çıkarması çok da muhtemel değildi.