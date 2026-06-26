OPPO, ilk yarı kulak içi kulaklığı Enco Air5s’i tanıttı. Bu cihaz, bütçe dostu bir fiyata harika özellikler sunuyor.

Dünya çapında en çok telefon satan markalardan biri olan ve ülkemizde de faaliyet gösteren OPPO, sadece telefonlar değil, farklı kategorilerden ürünler de üretiyordu. Kulaklıklar da bunlardan biriydi. Şimdi ise şirket, kendisi için bir ilke imza atan Enco Air5s kulaklıklarını resmen tanıttı.

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Enco Air5s modelini özel yapan şey, OPPO’nun ilk yarı kulak içi kulaklığı olması. Bu da düze AirPods modellerine benzer şekilde silikonsuz bir tasarıma sahip oldukları anlamına geliyor. Özelliklerinin de dikkat çekici olduğunu söyleyebiliriz.

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Karşınızda OPPO Enco Air5s

Air5s modeli, görebileceğiniz en hafif kulaklıklardan biri. Öyle ki her bir kulaklığın 3,9 gramlık ağırlığı var. Silikonsuz tasarım ile kullanıcılara çok daha rahat bir deneyim yaşatılması amaçlanıyor. Tabii ki bu tasarım diğer tarz kulaklıkların aksine dışarıdan daha fazla ses almasına neden oluyor. Ancak firma, bu sorunu “Gerçek Zamanlı Uyarlanabilir Gürültü Engelleme” teknolojisi ile çözmüş. Teknoloji, kulaklıkların nasıl takıldığına, çevrenizdeki gürültüye ve kulak kanalınızın şekline bağlı olarak gürültü engelleme özelliğini gerçek zamanlı olarak ayarlıyor.

OPPO’nun yeni kulaklıkları, 20 Hz-20 kHz frekans tepki aralığına sahip 12 mm dinamik sürücülere sahip. Ayrıca yakındaki konuşmaların sesini temel ANC sisteminden daha da azaltmak için özel ses engelleme sistemi de var. Bluetooth 6.0, IP55 dayanıklılık, sesli dijital asistan desteği, çift bağlantı gibi özellikleri de var.

OPPO Enco Air5s modeli, ANC kapalıyken 9 saat, açıkken 4,5 saat pil ömrü sunuyor. Kutuyla birlikte ise bu süreler 48 saat ve 25 saat. Mor, siyah ve renk seçenekleriyle sunulacak kulaklıkların fiyatı ise 82 euro olarak açıklandı.