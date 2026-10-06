OPPO, orta segmentte konumlanan yeni telefonları F35 ve F35 Pro'yu tanıttı.

Türkiye’de de faaliyet gösteren bir firma olan OPPO, her bütçeye uygun akıllı telefon ile karşımıza çıkan bir markaydı. Şimdi ise Çinli teknoloji devinden yepyeni modeller geldi. OPPO F35 ve F35 Pro isimli telefonlar resmen tanıtıldı.

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Önceki nesil F35 ve F35 Pro’ya kıyasla her iki model de bataryadan ekrana kadar birçok alanda iyileştirmelerle geliyor. Telefonların bütçe dostu sayılabilecek bir segmentte konumlandırıldığını da belirtmek gerek.

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OPPO F35 teknik özellikleri

Ekran 6,57 inç, 1080x2372 piksel, 1200 Hz, 1.400 nit, OLED İşlemci MediaTek Dimensity 6360 Max RAM 6/8 GB Depolama 128 GB Arka kamera 50 MP + 2 MP Ön kamera 50 MP Batarya 8000 mAh (80W) İşletim sistemi ColorOS 16.5

OPPO F35 Pro teknik özellikleri

Ekran 6,78 inç, 1272 2722 piksel, 144 Hz, 1800 nit, OLED İşlemci MediaTek Dimensity 7360 Max RAM 6/8 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 50 MP + 8 MP Ön kamera 50 MP Batarya 8000 mAh (80W) İşletim sistemi ColorOS 16.5

Serinin Pro modeli, 6,78 inç büyüklüğünde, 1272 x 2722 piksel çözünürlük sunan, 144 Hz yenileme hızına ve 1.800 nit maksimum parlaklığa sahip bir OLED ekranla geliyor. Serinin standart modeli Oppo F35 ise 6,57 inç boyutundaki 1080 x 2372 piksel çözünürlüklü 120 Hz’lik bir OLED ekran var. Parlaklığı ise 1.400 nite çıkıyor.

Oppo F35 Pro, gücünü TSMC'nin 4nm üretim sürecinden geçen MediaTek Dimensity 7360 Max işlemcisinden alıyor. Oppo F35 tarafında ise Dimensity 6360 Max yonga seti var. İki model de GB veya 8 GB LPDDR5X RAM ile geliyor. Pro modelde 128/256 GB, standartta ise sadece 128 GB depolama mevcut. Pro’da 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, düz modelde ise 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü mevcut. Önde ise her iki cihazda da 50 MP’lik selfie kamerası görüyoruz.

Her iki model de F33 serisine kıyasla 1.000 mAh artışla 8.000 mAh kapasiteli devasa bataryalarla donatılmış. 80W hızlı şarj desteğiyle geldiklerini belirtelim. Standart model 404 dolardan başlayan fiyatlarla, Pro ise 477 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıktı.