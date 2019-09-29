Oppo K5'in Geekbench Sonuçları Ortaya Çıktı

Oppo, birkaç gün önce Oppo K5'in Reno Ace ile birlikte gözler önüne çıkacağını duyurmuştu. Marka ayrıca, yaklaşmakta olan orta sınıf cihazı da Weibo'daki aktif olarak satıyor. O zamandan beri işlemci, batarya ve daha fazlası dahil olmak üzere cihazla ilgili birkaç şey ortaya çıktı.

Oppo K5'in gözler önüne çıkmasına yakın, Geekbench sonuçları ortaya çıktı. Gösterime çıkmasından yaklaşık iki hafta önce, PCNM00 model numarasına sahip OPPO K5, temel özelliklerinden bir kaçını onaylayan kıyaslama sitesinde tespit edildi.

Geekbench'te listelenen OPPO K5, Qualcomm Snapdragon 730G yonga seti ile gelecek. Yonga setinin yanı sıra, Geekbench listesi K5'in 8 GB RAM alacağını söylüyor. OPPO K5, Geekbench'te tek ve çok çekirdekli testlerde sırasıyla 1.506 puan ve 5.837 puan aldı.

Oppo K5'in resmi tanıtımları, yeşil, mavi ve beyaz renklerde ve 3D cam ile geri geleceğini gösteriyor. Ayrıca, 64 MP ana sensör ve 8 megapiksel ultra ince lens içeren dörtlü kamera bulundurduğu da onaylandı. Poster ayrıca telefonun siyah beyaz, retro ve portre gibi fotoğrafçılık özellikleri sunacağını ortaya koyuyor.

Quad kamera kurulumunun yanı sıra, önceki tanıtımlar K5'in VOOC 4.0 ile birlikte 4000 mAh'lik bir batarya kullanacağını doğruladı. Beklentilere göre şarj teknolojisi, şarj süresini % 40'a kadar azaltacak. Bu da sadece 30 dakikada pili %0'dan %67'ye yükseltmesi demek oluyor.