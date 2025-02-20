Yeni bir iddiaya göre OPPO ve OnePlus, 8000 mAh kapasiteye sahip batarya teknolojilerini test etmeye başladı.

Akıllı telefon üreticileri, yeni batarya teknolojileri sayesinde cihazların bataryalarını yavaş yavaş çok yüksek seviyelere çıkarmaya başladılar. Bu alanda önde gelen isimlerden ikisi de OPPO ve OnePlus.

Telefonlar hakkındaki doğru sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, iki markanın yepyeni bir batarya teknolojisi üzerinde çalıştığını öne sürdü. Buna göre OPPO ve OnePlus, “akü gibi” diyebileceğimiz bataryalı telefonlar çıkaracak.

80W destekli 8000 mAh kapasiteli bataryalar geliyor

İddiaya göre bu bataryalar, 8000 mAh’lik kapasiteye ve 80W hızlı şarj desteğine sahip olacaklar. Bataryaların, verimliliği ve ömrü önemli oranda uzatmayı sağlayan %15 oranında yüksek silikon materyaller içerdiği de aktarılmış.

Silikon karbon teknolojisi sayesinde birçok Android markanın bataryalarını geliştirdiğini görüyorduk. Xiaomi’den vivo’ya kadar birçok marka, 6000 mAh’den daha büyük bataryalı telefonlar çıkarıyordu. Aynı şekilde OPPO ve OnePlus da öyleydi. Ancak yeni iddia, ikilinin seviyeyei iyice üste çıkaracağını gösterdi.

Yeni batarya teknolojisi hakkında bilgiler bu kadar. Ne zaman kullanıma hazır olacakları ve ilk hangi telefonlarda karşımıza çıkacakları belli değil. Bekleyip neler olacağını göreceğiz.