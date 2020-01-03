Oppo, Yeni Telefonu F15'in Lansman Tarihini Açıkladı

Ülkemizde de akıllı telefon satışlarına resmi olarak başlayan Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, 2020 model akıllı telefonu Oppo F15’in bu ay içerisinde Hindistan’da piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Oppo, yeni akıllı telefonu Oppo F15'in 16 Ocak’ta Hindistan’da piyasaya sürüleceğini onayladı. Aslında adından da anlaşılabileceği gibi Oppo F15, F11 Pro’nun yeni versiyonu olacak.

Telefonla ilgili açıklama yapan şirket, 2020 model akıllı telefonu Oppo F15’in hafif ve şık bir tasarıma sahip olacağını söyledi. Bunun haricinde telefon, dörtlü arka kameraya ve VOOC Flash Charge 3.0 hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Oppo F15'in bilinen özellikleri:

Telefonun ekran boyutuna dair henüz çok fazla şey bilinmiyor ancak telefonun çıkış tarihi yaklaştıkça bu bilginin de ortaya çıkacağı düşünülüyor. Kızaklı kamera sistemine sahip olacağı konuşulan Oppo F15’in bu sayede çentiksiz AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor. Dört adet arka kamerayı bünyesinde bulunduracak olan telefonun ana sensörü 48 MP çözünürlüğünde olacak.

Şirketin, yeni akıllı telefonunda öne çıkardığı özelliklerden bir tanesi beş dakikalık şarj ile iki saatlik konuşma süresi sağlayabilecek olması. Yukarıda da belirttiğimiz gibi hızlı şarj desteği olacak olan telefonda, ekrana gömülü parmak izi okuyucu sensörü bulunacak. Bu sayede kullanıcıların ekran kilidini açma süresi 0,32 saniyeye inecek.

Oppo F serileri, daha çok ön kamera odaklı cihazlar olmuştu dolayısıyla Oppo F15’te de güçlü bir ön kamera donanımı bekleniyor. Telefonun arka tarafında yer alacak olan kameraların da dikine konumlandırılmış bir tasarıma sahip olacağı düşünülüyor. 7,9 mm kalınlıkla gelecek olan telefonun ağırlığı ise 172 gram olacak. Telefonun ayrıca 8 GB RAM’e sahip olması bekleniyor.