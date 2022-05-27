Otokar, Busworld Turkey 2022'de tamamen elektrikli minibüsü e-CENTRO'yu tanıttı. Şehir içi ulaşımda tercih edilecek olan minibüsün özellikle Avrupa'da büyük rol oynaması bekleniyor.

1963 yılından bu yana Türkiye’de minibüs, otobüs ve zırhlı araç üretimi gerçekleştiren Otokar, bugün efsaneleşen bir aracının iki farklı modelini daha tanıttı. Busworld Turkey 2022 etkinliğine katılan Otokar, 6 metrelik yeni Otokar CENTRO minibüslerini tanıttı. Yeni CENTRO modellerinin biri tamamen elektrikli model oldu.

Otokar’ın yeni dizel CENTRO modeli, şirketin yenilenen tasarım çizgisini korurken elektrikli model e-CENTRO’da 1970’lere atıflarda bulunan tasarım uygulandı. 1970’li yıllarda üretilen Magirus’lardan ilham alınan tasarımı taşıyan minibüsün farklı yerleşim seçenekleriyle hatlı minibüs taşımacılığı ve belediye/halk otobüsü taşımacılığına hitap ettiği belirtildi.

Bataryası 1,5 saatte dolacak, 200 kilometre menzil sunacak:

Otokar tarafından paylaşılan bilgilere göre %100 elektrikli olan yeni e-CENTRO, elektrikli motoruyla en fazla 200 kW (268 beygir) güç üretebilecek. Minibüsün üretebileceği maksimum tork ise 1.200 Nm olacak. Minibüsteki 110 kW’lık NMC lityum iyon batarya, sadece 1,5 saatte tam doluma ulaşabilecek ve 200 kilometre menzil sunacak. Minibüs, 32 kişilik yolcu kapasitesine sahip olacak.

Otokar Genel Müdür Yardımcısı Hasan Basri Akgül, paylaştığı açıklamasında yeni CENTRO modellerinin başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’de önümüzdeki günlerden itibaren satışta olacağını açıkladı. Akgül, özellikle elektrikli versiyonun Avrupa’nın sıfır emisyon bölgelerinde öncelikli tercih olacağına inandıklarını da ekledi.