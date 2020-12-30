Bir Otomobilin Veri Kayıt Sistemi İşlenen Bir Cinayeti Çözdü

Otomobiller için geliştirilen bir veri kayıt sistemi, bu kez bir cinayetin aydınlatılmasını sağladı. ABD'de yaşanan olayda kolluk kuvvetleri, bir cinayet sonrasında araçtan aldıkları ses kayıtları ile katilin kim olduğunun tespit edilmesini sağladılar.

Günlük hayatımızın giderek daha da dijital bir hal alması ve kullanılan teknolojilerin akıllı hale gelmesi, tüketicilerin ciddi bir bölümünü takip edilme endişesine sürüklüyor. Bu tür kullanıcılara göre akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve akıllı televizyonlar bile tüketicinin takip edilmesini sağlıyor. Peki ya otomobiller? Yaşanan yeni bir gelişme, otomobillerin de tahminlerden daha fazlasını kaydettiğini gözler önüne seriyor.

Yeni nesil otomobiller, artık sadece taşımacılık için hizmet etmiyor. Otomobil devleri geliştirdikleri teknolojiler sayesinde otomobillerini birer asistana dönüştürmüş durumdalar. Örneğin konum verileri, araçlarla sesli iletişim kurabilme ve otonom sürüş sistemleri, otomobil sektörünün geldiği son noktayı gözler önüne seriyor.

Bu kez bir otomobil, bir cinayetin aydınlatılmasını sağladı

Berla isimli bir şirket, uzun zamandır otomobiller için veri kaydı tutabilen sistemler geliştiriyor. Bu veriler arasında araçların kapılarının ne zaman açılıp kapandığı, en son nerede olduğu, medya kontrolü, araçlara bağlanan cihazlar ve araç konuşmaları gibi şeyler yer alıyor. Hatta bu sistemle araçlara bağlanan cihazların benzersiz MAC adresleri bile kaydedilebiliyor. İşte bu teknolojinin sahip olduğu araç, bu kez bir cinayetin aydınlatılmasını sağladı.

2017 yılında, ABD'nin Michigan eyaletinde şüpheli bir ölüm olayı yaşandı. Hayatını otomobil tamiri yaparak geçiren Ronald French isimli bir kişiye ait cansız beden, eyalette bulunan mısır tarlalarından birine atılmış halde bulundu. Elde edilen bulgular, ölümün aslında bir cinayet olduğu sonucuna ulaştırmıştı. Ancak polislerin elinde, yaşanan bu cinayetle ilgili hiçbir iz yoktu. Berla tarafından geliştirilmiş olan sistemse, bu cinayeti tek başına aydınlatmaya yetti.

Kolluk kuvvetleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda French'in aracında da bulunan sistemin, ses kaydettiğini fark ettiler. Bunun üzerine ses kayıtlarına ulaşan yetkililer, Joshua Wessel isimli bir adamın oto tamircisini öldürdüğü sonucuna ulaştılar. Yıllardır süren dava, ses kayıtları sayesinde kolaylıkla çözülmüş oldu.

Otomobillerin veri kayıt sistemi, bunun gibi pek çok olayın aydınlatılmasını sağlayabilir. Özellikle de kullanıcılar tarafından verilen izinler kapsamında kayıt altına alınacak veriler, yaşanacak olumsuz durumların üstesinden gelinmesini sağlayabilir. Ancak bu tür teknolojilerin yaygınlaşması durumunda, kullanıcıların verilerinin nasıl güvenle saklanacağı tartışması önemli bir husus. Ancak belki bir gün devasa şirketler kullanıcıların verisini satmaktan vazgeçer ve kullanıcılar da bu tür sistemleri, gönül rahatlığıyla kullanabilirler.