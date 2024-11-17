Arabaların camının üstündeki tutunma kolları, birçoğumuzun bilmediği ve hatta hiç kullanmadığı bir özelliğe sahip. Bakalım neymiş?

Bir sürücünün sürüş becerilerini eleştirmek istiyorsanız dilinizi kullanmanıza gerek yok, tutunma kollarına sıkı sıkı kenetlenin yeter…

Hemen hemen tüm otomobillerde olan bu kolu genellikle ani fren, tümsek gibi durumlarda kendimizi sabitlemek için kullanıyoruz ancak başka amaçlarının da olduğunu biliyor muydunuz?

Tutunma kolları, arabaya giriş çıkışı kolaylaştırıyor.

Tutunma kollarını güvenlik amacıyla kullanıyoruz. Sanki oraya tutunduğumuzda olası bir kazadan sağ çıkma ihtimalimiz artıyor gibi bir güvenlik hissi yükleniyoruz ancak Technology.org’a göre tutma kollarının asıl amacı, arabaya kolayca girip çıkmak.

Mesela büyük bir arabaya biniyorsanız kendinizi arabaya doğru çekmek için kolu kullanabilir veya bu büyük arabadan inmek için kola tutunarak kendinizi bırakabilirsiniz.

Dezavantajlı gruplar için avantaj sağlıyor.

Öte yandan küçük araçlarda özellikle engelliler, yaşlılar ve hamileler için işlevsel. Sınırlı hareket kabiliyetine sahip veya bacak gücü olmayan biri için rahat bir pozisyona geçmeye çalışırken bu tutunma kolları kullanılabilir.

Hani genellikle yaşlılar için banyolara tutma yerleri yapılır ya, hah işte onun gibi düşünebilirsiniz. Bir dahakine anneannenizi veya dedenizi arabaya bindirirken bu koldan tutunmasını isteyebilirsiniz!

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