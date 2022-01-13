En Çok Satan Otomobillerin Fiyatlarına Gelecek İndirimler

Türkiye bugün, sıfır otomobil fiyatlarını nispeten değiştirecek bir ÖTV düzenlemesi ile uyandı. Bu düzenlemeyle iki yeni ÖTV kademesi gelirken, matrahlarda da yükseltme yoluna gidildi. Sektör kaynaklarına göre otomobil fiyatları, bu düzenleme ile yüzde 3 ila yüzde 16 aralığında düşecek. Peki bu durumda, Türkiye'de en çok satan otomobillerin fiyatları nasıl değişecek?
Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, 2021 yılında Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil marka ve modellerinden bahsetmiştik. Şimdi o araçların yaklaşık fiyatlarını hep birlikte hesaplayacağız. Bakalım en çok tercih edilen modellerin fiyatlarında ne gibi değişiklikler olacak? Hazırsanız başlayalım.
2021'in en çok satan otomobillerinin tahmini fiyatı, ÖTV düzenlemesiyle nasıl olacak?
Fiat Egea
- Eski fiyat: 245.500 TL
- Yeni fiyat: 237 bin TL
- Değişim: Yüzde 3,5
Toyota Corolla
- Eski fiyat: 404 bin 250 TL
- Yeni fiyat: 381 bin 791 TL
- Değişim: Yüzde 5,55
Renault Clio
- Eski fiyat: 264 bin TL
- Yeni fiyat: 264 bin TL
- Değişim: YOK
Renault Megane
- Eski fiyat: 407 bin TL
- Yeni fiyat: 384 bin 389 TL
- Değişim: Yüzde 5,55
Honda Civic
- Eski fiyat: 522 bin 675 TL
- Yeni fiyat: 522 bin 675 TL
- Değişim: YOK
Dacia Duster
- Eski fiyat: 386 bin 900 TL
- Yeni fiyat: 340 bin 631 TL
- Değişim: Yüzde 11,96
Fiat Egea Cross
- Eski fiyat: 267 bin 900 TL
- Yeni fiyat: 223 bin 250 TL
- Değişim: Yüzde 16,66
Volkswagen Passat
- Eski fiyat: 581 bin 200 TL
- Yeni fiyat: 581 bin 200 TL
- Değişim: YOK
Hyundai i20
- Eski fiyat: 263 bin 674 TL
- Yeni fiyat: 263 bin 674 TL
- Değişim: YOK
Volkswagen Polo
- Eski fiyat: 360 bin 400 TL
- Yeni fiyat: 320 bin 355 TL
- Değişim: Yüzde 11,1
Not: Araçların baz modelleri esas alınmıştır.
Not: Fiyatlar yaklaşık değerleri göstermektedir.