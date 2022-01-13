En Çok Satan Otomobillerin Fiyatlarına Gelecek İndirimler

Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV düzenlemesi ile bazı sıfır araçların fiyatlarının değişmesi bekleniyor. Peki, Türkiye'de 2021'in en çok satan otomobillerinin fiyatları, bu düzenleme sonrasında tahminen nasıl olacak?

Türkiye bugün, sıfır otomobil fiyatlarını nispeten değiştirecek bir ÖTV düzenlemesi ile uyandı. Bu düzenlemeyle iki yeni ÖTV kademesi gelirken, matrahlarda da yükseltme yoluna gidildi. Sektör kaynaklarına göre otomobil fiyatları, bu düzenleme ile yüzde 3 ila yüzde 16 aralığında düşecek. Peki bu durumda, Türkiye'de en çok satan otomobillerin fiyatları nasıl değişecek?

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, 2021 yılında Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil marka ve modellerinden bahsetmiştik. Şimdi o araçların yaklaşık fiyatlarını hep birlikte hesaplayacağız. Bakalım en çok tercih edilen modellerin fiyatlarında ne gibi değişiklikler olacak? Hazırsanız başlayalım.

2021'in en çok satan otomobillerinin tahmini fiyatı, ÖTV düzenlemesiyle nasıl olacak?

Fiat Egea

Eski fiyat: 245.500 TL

245.500 TL Yeni fiyat: 237 bin TL

237 bin TL Değişim: Yüzde 3,5

Toyota Corolla

Eski fiyat: 404 bin 250 TL

404 bin 250 TL Yeni fiyat: 381 bin 791 TL

381 bin 791 TL Değişim: Yüzde 5,55

Renault Clio

Eski fiyat: 264 bin TL

264 bin TL Yeni fiyat: 264 bin TL

264 bin TL Değişim: YOK

Renault Megane

Eski fiyat: 407 bin TL

407 bin TL Yeni fiyat: 384 bin 389 TL

384 bin 389 TL Değişim: Yüzde 5,55

Honda Civic

Eski fiyat: 522 bin 675 TL

522 bin 675 TL Yeni fiyat: 522 bin 675 TL

522 bin 675 TL Değişim: YOK

Dacia Duster

Eski fiyat: 386 bin 900 TL

386 bin 900 TL Yeni fiyat: 340 bin 631 TL

340 bin 631 TL Değişim: Yüzde 11,96

Fiat Egea Cross

Eski fiyat: 267 bin 900 TL

267 bin 900 TL Yeni fiyat: 223 bin 250 TL

223 bin 250 TL Değişim: Yüzde 16,66

Volkswagen Passat

Eski fiyat: 581 bin 200 TL

581 bin 200 TL Yeni fiyat: 581 bin 200 TL

581 bin 200 TL Değişim: YOK

Hyundai i20

Eski fiyat: 263 bin 674 TL

263 bin 674 TL Yeni fiyat: 263 bin 674 TL

263 bin 674 TL Değişim: YOK

Volkswagen Polo

Eski fiyat: 360 bin 400 TL

360 bin 400 TL Yeni fiyat: 320 bin 355 TL

320 bin 355 TL Değişim: Yüzde 11,1

Not: Araçların baz modelleri esas alınmıştır.

Not: Fiyatlar yaklaşık değerleri göstermektedir.