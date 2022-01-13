ÖTV'ye Düzenleme Yapıldı: Sıfır Araç Fiyatları Düşecek

Yeni bir ÖTV düzenlemesi resmen hayatımıza girdi. Yeni ÖTV dilimleri oluşturan ve mevcut dilimlerin de matrahlarını artıran düzenleme, otomobil fiyatlarını az da olsa düşürecek. Sektör kaynaklarına göre yeni düzenleme, maalesef uzun ömürlü fayda sağlamayacak.

Türkiye'de otomotiv sektörü, uzun bir süredir zordaydı. Sıfır araçların sayısındaki kıtlık ve ikinci el otomobil fiyatlarındaki artış, vatandaşı otomobil sahibi olmaktan uzaklaştırdı. Ancak şimdi, konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yeni bir ÖTV düzenlemesi hayatımıza girdi ve bu düzenleme, otomobil fiyatlarını oransal olarak az da olsa düşürecek.

Yapılan ÖTV düzenlemesi, daha önce de benzerlerini gördüğümüz gibi matrah yükseltmesi şeklinde karşımıza çıktı. Bu sayede bazı araçlar, artık daha düşük vergi dilimine girmiş oldular. Ayrıca, motor silindir hacmi 1.600 cc'nin altında olan araçlar için iki yeni ÖTV dilimi de hayatımıza girdi. Bu sayede sıfır otomobil fiyatları, yüzde 3 ila yüzde 16 aralığında düşmüş olacak.

Uzun ömürlü olacağı düşünülmüyor

Konuyla ilgili açıklamalar, EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin tarafından yapıldı. "ÖTV matrahları yüzde 25,9 - yüzde 34,1 arası güncellenirken, fiyatlara yansıması yüzde 3,33-yüzde 16,67 arasında değişiyor. Bu güncellemenin yüksek enflasyon ve kur karşısında erimesinin uzun sürmeyeceği aşikar. Yine eksik, yine yarım bir düzenleme oldu. ÖTV uygulamasına getirilen iki yeni dilim dışında bu matrah düzenlemesi ilk çeyreği atlatamaz. Bu oranlar vergi tahsilatını artırmak, kısa vadeli enflasyon rakamını küçük göstermek dışında uzun ömürlü olmayacak.Matrah dönemsel olarak mutlaka güncellenmeli." ifadelerini kullanan Şahin, pek de iç açıcı konuşmadı.

İşte yapılan düzenlemeyle hayatımıza giren yeni ÖTV oranları (1600 cc'ye kadar olan araçlar için):

0-120 bin TL: Yüzde 45

120 bin 1-150 bin TL: Yüzde 50

150 bin 1-175 bin TL: Yüzde 60

175 bin 1-200 bin TL: Yüzde 70

200 bin 1+: Yüzde 80

1600 cc - 1800 cc arasındaki hibrit motorlu araçlar için yeni ÖTV oranları: