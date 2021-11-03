Overwatch 2 ve Diablo 4'ün Ertelendiği Açıklandı

Activision Blizzard, 2019 yılında duyurduğu oyunları Diablo 4 ile Overwatch 2'nin ertelendiğini resmen açıkladı. Şirket, neden böyle bir gecikme yaşandığına dair bir şey söylemedi...

Video oyun dünyasının önemli ismi Activision Blizzard, dikkat çeken bir duyuru yaptı. Bu duyuruda, milyonlarca oyuncunun uzun zamandır beklediği Diablo 4 ve Overwatch 2 isimli oyunlarla ilgili önemli bir bilgi verildi. Geliştiriciler, bir süredir merakla bekleniyor olsa da geliştirme süreci nedeniyle arap saçına dönen oyunların ertelendiğini duyurdular. Her iki oyun için beklenen çıkış tarihi de 2022'ye kaydırıldı.

Diablo 4, ilk kez 2019 yılında duyurulmuştu. Activision Blizzard, duyuru sırasında oyunun tamamlanabilmesi için uzunca bir süre gerektiğini açıklamıştı. Üstelik hiçbir zaman da net bir şey söylenememişti. İşte bu net olamama durumu, bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Bu arada, oyunun 2022'de çıkıp çıkmayacağı da henüz net değil.

Taciz skandalı, ertelemenin fitilini ateşlemiş olabilir

Overwatch 2 de tıpkı Diablo 4 gibi 2019 yılında duyurulmuştu. Şirket, o dönemlerde bu oyunla ilgili de net bir şey söylememişti. Ancak oyun tutkunları, bu oyunu da büyük bir merakla bekliyorlardı. Activision Blizzard'ın yaptığı açıklama, Overwatch hayranlarının da hevesini kursaklarında bırakmış gibi görünüyor.

Aslına bakacak olursak şirket, daha önceki dönemlerde yaptığı açıklamalarda da 2021 yılı için defteri kapattığını ima etmişti. Şimdi yapılan açıklamalar, imaların artık net bir hal aldığını gözler önüne seriyor. Ancak Activision Blizzard, oyunların neden ertelendiğine dair bir açıklama yapmadı. Sektör kaynakları, şirketin bir süredir boğuştuğu taciz meselesinin böyle bir durum yaşanmasına neden olmuş olabileceğini düşünüyorlar.