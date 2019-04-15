Oynaması Ücretsiz Forza Street PC İçin Çıktı

Mobil ve PC odaklı oynaması ücretsiz yarış oyunu Forza Street, PC için çıktı.

Geçtiğimiz ay oynaması ücretsiz bir Forza oyunu olan Forza Street’in çıkacağına dair söylentiler dönüyordu. Oyun, bugün adeta gizli bir görevmiş gibi sessizce Microsoft mağazasında yerini aldı. Sızdırılan detayların çoğu doğrulanmış oldu ve oyun ‘oynaması ücretsiz yarış oyunu’ başlığı altında çıktı.

Mağaza sayfasında, oyunun ‘her zaman, her yerde’ mottosunu benimsediği söyleniyor ve anında alıp oynayabileceğiniz temin ediliyor. Oyunun mağaza sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Forza Street’in PC ile birlikte Android ve iOS cihazlara da çıkması bekleniyordu ancak şu an için sadece PC sürümü mevcut. Mobil sürümler için henüz duyurulmaları dışında bir açıklama yok. Tahminlerimize göre oyunun mobil sürümü yakın zamanda çıkacak. Bu sebeple telefonunuzun mağazasını takipte kalmanızı tavsiye ediyoruz.