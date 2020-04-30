Tayvan merkezli anakart ve ekran kartı üreticisi Palit, yeniden Türkiye pazarına giriyor. Müşteri memnuniyeti yüksek, bütçe dostu ekran kartı modelleri ile bilinen marka, ülkemizde EKSA’nın distribütörlüğünde faaliyet gösterecek.

Genel olarak Türkiye’de pek tanınmayan bir ekran kartı üreticisi olan Palit, yeniden Türk kullanıcılara hizmet vermeye başlayacak. Almanya başta olmak üzere Avrupa’nın çeşitli noktalarında ofisleri bulunan Tayvan merkezli firma, ekran kartlarının performansını geliştirmek için sektör devi NVIDIA ile birlikte çalışıyor.

Palit’in ürün gamında her seviyeden NVIDIA ekran kartları bulunuyor. StormX, Gamingpro, Jetstream ve Gamerock olmak üzere dört farklı ekran kartı tasarımı sunan şirket, NVIDIA’nın Işın izleme (Ray Tracing) teknolojili ekran kartı modellerini kendi tasarımlarıyla harmanlayarak müşterilerine sunuyor. Işık, gölge ve yansıma gibi unsurları inanılmaz bir gerçeklikle simüle eden RTX, NVIDIA’nın RTX 2060 ve üstü ekran kartları tarafından destekleniyor.

Palit’in ürün gamında her seviyeden NVIDIA ekran kartları bulunuyor

StormX modeli küçük bilgisayar kasaları için tercih edilebilecek bir model olarak göze çarpıyor. Uygun fiyatlı yüksek performans sunan bir ekran kartı arayan oyuncular ve içerik üreticileri ise çift fan sistemine sahip olan Gamingpro’yu tercih edebilirler. Diğer bir kart modeli olan Jetstream, overclock yani hız aşırtmaları için üst seviye bir teknolojilerle gelirken, Gamerock ise yüksek profilli oyunlar için iddialı bir performans vadediyor.

Bazı bilgisayar kullanıcıları, uzun bir zamandır Palit’in ekran kartlarını piyasada bulamamaktan şikayet ediyordu. Bunun nedeni ise Tayvanlı şirkete hiçbir firmanın distribütörlük yapmamasıydı, ancak bu sorun bugün itibarıyla tarihe karıştı. Artık kullanıcılar, Palit’in hızlı, yüksek kaliteli ve bütçe dostu ekran kartlarına Türkiye’den de ulaşabilecekler. Tayvan merkezli üreticinin ekran kartı modellerine Türkiye’de EKSA’nın distribütörlüğünde, e-ticaret siteleri, teknoloji mağazaları gibi birçok satış noktasından erişilebilecek.