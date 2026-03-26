Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim!

PAYDAY Serisinin Yeni Oyunu PAYDAY: Aces High Duyuruldu [Video]

PAYDAY serisinin yeni oyunu PAYDAY: Aces High, VR'a özel olarak duyuruldu. Peki oyun ne zaman çıkacak?

Barış Bulut

PAYDAY serisi yepyeni bir oyunla geri dönüyor. PAYDAY: Aces High, VR için bu yıl içerisinde oyuncularla buluşacak.

Yeni oyunda dört kişilik ekipler hâlinde “The Aces” adlı usta suçluları canlandıracağız. Hikâye, zengin iş insanı Warren Jupiter’ın ihaneti sonrası başlayan bir intikam yolculuğunu konu alıyor. Oyuncular banka, müze ve lüks daire gibi farklı mekânlarda yüksek riskli soygunlara imza atacak.

PAYDAY: Aces High, VR'a özel olacak

Oyunun en dikkat çekici özelliği ise tamamen VR için geliştirilmiş olması. Bu sayede oyuncular, soygunları âdeta birebir yaşıyormuş gibi hissedecek. Ayrıca silahlar, ekipmanlar ve araçlar tamamen özelleştirilebilir olacak.

Geliştirici ekip Fast Travel Games, projeye büyük önem veriyor. Şirket yetkilileri, PAYDAY serisinin yıllardır Hollywood tarzı suç senaryolarını oyunculara yaşattığını ancak bu yeni oyunla birlikte deneyimin bambaşka bir seviyeye taşınacağını söylüyor.

PAYDAY: Aces High'ı şu an Meta ve Steam üzerinden istek listesine ekleyebilirsiniz.

