Sidar Şahin Kıbrıs Yalısı'nın Harem Bölümünü Satın Aldı

Toon Blast ve Toy Blast gibi oyunlarla başarılı bir şirket haline gelen ve ardından Zynga'ya 1,8 milyar dolar karşılığında satılan Peak Games'in kurucusu Sidar Şahin, İstanbul Boğazı'nda yer alan Kıbrıs Yalısı'nın harem bölümünü 19 milyon dolar karşılığında satın aldı.

İstanbul Boğazı'nın en lüks ve prestijili yalılarından Kıbrıs Yalı'sının yeni sakini belli oldu. Geçtiğimiz yıl kendi kurmuş olduğu Peak Games'i Zynga'ya 1,8 milyar dolar karşılığında satan Sidar Şahin, yalının harem bölümünü tam 19 milyon dolara satın aldı.

Harem, selamlık ve müştemilat olmak üzere 3 ayrılan Kıbrıs Yalısı'nın selamlık bölümünde yalının eski sahibi İzzet Mehmet Paşa'nın varisleri yer alırken, en az selamlık kadar büyük olan harem bölümünde ise Sidar Şahin yaşayacak.

Şahin, harem bölümünü Ömer Üründül'den 19 milyon dolara satın aldı

Yaklaşık 2 sene önce 41 TV kanalına eş zamanlı verdiği reklamla birlikte adından söz ettirmeyi başaran Peak Games, Toon Blast ve Toy Blast gibi oyunlarla ününe ün katmıştı. ABD merkezli dev oyun şirketi Zynga, 2017 yılında Peak Games'in iki departmanını bünyesine katmış ve şirketin sahibi Sidar Şahin, Peak Games'i Zynga'ya tam 1,8 milyar dolara satmıştı.

Başarısıyla birlikte büyük bir servet kazanan Sidar Şahin, yaşayacağı ev seçimini İstanbul Boğazı'nın en prestijli yalılarından yana kullandı. Yaklaşık 21 odası bulunan Kıbrıs Yalısı'nın harem bölümünü eski spor yorumcusu Ömer Üründül'den 19 milyon dolara satın alan Şahin, yalının ilk sahiplerinden İzzet Mehmet Paşa'nın varislerine komşu oldu.