Karizmatik Araç Peugeot Rifter’in Dikkat Çeken 12 Özelliği

Peugeot’nun karizmatik aracı Peugeot Rifter, ticari araç statüsüne yeni bir soluk getiriyor. Sizler için Peugeot Rifter’ın özelliklerini, teknik detaylarını ve fiyatını incelediğimiz yazımıza hoş geldiniz.

Fransız otomobil üreticisi Peugeot’nun 2018 yılında tanıttığı ve bir yıl sonra piyasaya sürdüğü Peugeot Rifter, ticari araç sınıfına yeni bir soluk getirmişti. Tasarım anlamında diğer ticari araçlara nazaran çok daha dinamik çizgilere sahip olan Rifter, bu sayede daha sportif bir görünüme sahip.

Biz de sizler için Peugeot Rifter modelinin benzersiz tasarımına, teknik detaylarına, dikkat çeken özelliklerine ve elbette fiyatına değineceğimiz bir yazı yazdık. Dilerseniz ilk olarak aracın tasarımıyla başlayalım.

Peugeot Rifter Tasarım

Ticari araçlar için alışılmadık bir dış tasarım

Peugeot Rifter, bir ticari araç olmasına rağmen fazlasıyla sportif bir görünüme sahip. Otomobilin gövdesinde göze çarpan belirgin ve dinamik çizgiler, otomobili oldukça karizmatik ve çevik gösteriyor. Bunun yanı sıra aracın yükseltilmiş motor kapağı ve artırılmış yerden yüksekliği sayesinde Peugeot Rifter ticari araç gibi değil, bir SUV modeliymiş gibi gözüküyor.

Pençe izinden esinlenilen LED arka farlar

Peugeot’nun vazgeçilmez tasarım öğelerinden biri olan aslan pençesi arka farlar, Peugeot Rifter’da da göze çarpan detaylardan biri olmuş. Arkadaki aslan pençeleri aracın karakteristik dış görünümüne ayrı bir hava katıyor. Bu sayede yeni Peugeot Rifter, sportif görünümünü arka çerçeveden de belli ediyor.

Modern iç tasarım

Peugeot Rifter’ın dışı ne kadar modern ve dinamik görünüyorsa, içeride de aynı şekilde modern bir tasarım sizi karşılıyor. Aracın içerisinde bulunan yükseltilmiş gösterge paneli, kokpitin orta tarafında bulunan bir multimedya ekranı ve büyük orta konsol sayesinde yolculuklarınız daha eğlenceli hale geliyor.

Geniş iç hacim

Rifter’ın geniş iç mekanı sayesinde ister ailenizle ister arkadaşlarınızla ister kendi başınıza uzun yolculuklar yapabilir ve ihtiyacınız olan her şeyi yanınıza alabilirsiniz. Arkasındaki 3 koltukla birlikte toplamda 5 koltuğa sahip olan Peugeot Rifter’ın arka koltukları ve ön yolcu koltuğu katlanabiliyor. Bu şekilde içerisinde devasa bir genişlik oluşan Peugeot Rifter, tabiri caizse evden eve nakliyat yapacak kişilerin bile işini görmesini sağlıyor.

Aydınlatmalı cam tavan

Peugeot Rifter’ın iç tasarımında en çok dikkat çeken özelliklerden biri de aydınlatmaya sahip olan bir cam tavanı bulunması. Aracın cam tavanının altında yarı saydam bir ışık kemeri bulunuyor. Bu ışık kemeri sayesinde cam tavanın perdeleri çekildiği zaman aracın içerisine doğal bir ışık yayılmış oluyor.

Bu ışık kemeri yalnızca aydınlatmaya destek olmakla kalmıyor, depolama alanı da açıyor. Cam tavan ile ışık kemeri arasındaki boşluk sayesinde çantalarınızı veya alana sığabilecek herhangi bir şeyi ışık kemerinin üzerine koyarak orayı bir raf gibi kullanabiliyorsunuz. Ayrıca cam tavanın sağ ve sol yanlarında da bazı gizli depolama bölmeleri bulunuyor.

Sürüş Deneyimi

Peugeot i-Cockpit

Peugeot’nun ‘geleceğin sürüş deneyimi’ olarak adlandırdığı Peugeot i-Cockpit sistemi, şirketin Peugeot Rifter’da da kullandığı yeni bir kokpit tasarımı. Peugeot tarafından üretilen bu teknoloji kompakt direksiyon, head-up gösterge paneli ve büyük bir dokunmatik ekranı içerisinde bulunduruyor.

Manevra kabiliyeti

Peugeot Rifter, şirketin son ürettiği platform olan EMP2 platformu üzerine kurulu. Bu platform sayesinde Rifter oldukça iyi bir manevra kabiliyetine ve yol tutuşuna sahip. Kısa bir motor kaput yapısına, özel tasarlanmış şaseye ve elektrik takviyeli direksiyona sahip olan Peugeot Rifter hem üst düzeyde konfor hem de oldukça pratik bir sürüş deneyimi sunuyor.

Yol tutuşunu artıran özel teknolojiler

Peugeot Rifterda bulunan Advanced Grip Control sistemi, alışılagelmedik hava ve yol şartlarında devreye girerek sürücünün zor durumda kalmasını engelliyor. Hava ve zemin şartları zorlaştığında yola sorunsuz bir şekilde devam edebilmenizi sağlayan Advanced Grip Control sistemi, yol tutuşunun düşük olduğu durumlarda çekiş gücünü optimize ediyor. Bu şekilde hem güvenli bir şekilde yolculuğunuza devam ediyor hem de zorlu bir sürüş deneyimi yaşamıyorsunuz.

Yokuş İniş Destek Sistemi

Peugeot Rifter’ın sürücüye yardım eden bir başka sistemi de HADC, yani Yokuş İniş Destek Sistemi. Araçta bulunan bu teknoloji sayesinde beklenmedik dik rampalarda düşük hız bu sistem tarafından sabit tutuluyor. Bu sayede sürücüye yalnızca direksiyon hakimiyetini sağlamak kalıyor. Bu şekilde sürücü hem konforlu hem de güvenli bir şekilde rampaların üstesinden gelebiliyor.

Teknoloji

Yeni nesil motor

Peugeot Rifter, gücünü hem ekonomik hem de performanslı olan yeni nesil BlueHDi dizel motordan alıyor. Motora eşlik eden 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzıman sayesinde Peugeot Rifter güç ve yakıt tüketimini oldukça iyi dengeliyor.

Park yardımcısı

Peugeot Rifter’da bulunan Visio Park 1 sistemi, 180 derecelik renkli geri görüş kamerası sayesinde aracı kolay bir şekilde park edebilmenizi sağlıyor. Bu sistem sayesinde aracı park ederken yapacağınız manevraları daha az düşünerek aracı çok daha güvenli ve hızlı bir şekilde park edebiliyorsunuz.

Sürüş destek sistemleri

Peugeot Rifter’da bulunan son seviye sürüş destek teknolojleri sayesinde güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi elde ediyorsunuz. Geliştirilmiş trafik işareti tanıma, hız sınırı önerme, acil fren destekli adaptif hız sabitleyici, aktif şerit takip sistemi, kör nokta uyarı sistemi ve bunun gibi daha birçok sürüş destek sistemi sayesinde Peugeot Rifter trafikte oldukça güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmenizi sağlıyor.

Peugeot Rifter 2020 Fiyat:

Peugeot Rifter ACTIVE Sky Pack 1.5 BlueHDi 100 BG : 150.300 TL

: 150.300 TL Peugeot Rifter ACTIVE Comfort 1.5 BlueHDi EAT8 130 BG: 160.000 TL

160.000 TL Peugeot Rifter ALLURE 1.5 BlueHDi 6MT 130 BG: 158.100 TL

158.100 TL Peugeot Rifter ALLURE 1.5 BlueHDi EAT8 130 BG: 171.200 TL

171.200 TL Peugeot Rifter GT-LINE 1.5 BlueHDi EAT8 130 BG: 177.800 TL

Tasarımıyla diğer ticari araçlara taş çıkaran Peugeot Rifter’ı incelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Sizlerinde Peugeot Rifter ile ilgili fikirleri varsa bunları yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bu ve bunun gibi otomobil inceleme yazılarımız gelmeye devam edecek, kaçırmamak için bizleri takipte kalın.