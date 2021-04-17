Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızın arayüzünde Android deneyimi yaşamak ister misiniz? Phoenix OS bu konuda en büyük yardımcınız olacak. Intel x86 işlemci ile kurulum sağlanan Phoenix OS nedir, nasıl yüklenir, nasıl kullanılır, sistem gereksinimleri nedir gibi merak edilen tüm soruları yanıtladık.

Android işletim sistemi genel olarak tablet ve akıllı telefon gibi mobil cihazlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş bir sistemdir. Ancak dilerseniz Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızın arayüzünde Android deneyimi yaşamanız da mümkün. Yapmanız gereken tek şey Phoenix OS programını indirmek ve bilgisayarınıza kurmak. Daha sonra Phoenix OS üzerinden bilgisayarınızda Android deneyiminin keyfini sürebilirsiniz.

Phoenix OS ile bilgisayarınızda Android kullanmanın amacı yalnızca eğlence ya da Android üzerindeki çalışmalarınızı bilgisayar üzerinden gerçekleştirmek olabilir. Programı indirmek için resmi sitesini kullanmak biraz problem olabiliyor çünkü Google Chrome bazı sorunlar yaratıyor. Ancak üçüncü taraf program indirme sitelerinden ya da farklı internet tarayıcılarından Phoenix OS programını indirerek bilgisayarınızda Android deneyimini yaşayabilirsiniz.

Phoenix OS nedir?

Phoenix OS, Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınıza ya da bir harici belleğe yükleyerek bilgisayarınızda Android işletim sistemini kullanmanızı sağlayan bir programdır. Resmi bir sistem olmadığı için Google Play gibi farklı hizmetleri kullanamıyorsunuz ancak dilediğiniz Android uygulamasını APK olarak indirerek kullanabilirsiniz.

Phoenix OS ile bilgisayarınızdan Android işletim sistemini kullanırken farklı Android cihazlarınızla bağlantı kurmanız da mümkün. Özellikle mobil uygulama geliştiriciler için Phoenix OS alışılmadık bir geliştirme süreci deneyimi sunacaktır. Yalnızca eğlence amaçlı kullanıyorsanız program üzerinden Android oyunları bile oynayabilirsiniz.

Phoenix OS nasıl kullanılır?

Phoenix OS programını bilgisayarınızın dahili belleğine ya da harici bir belleğe yükleyebilirsiniz. Bilgisayara yüklediğiniz zaman başlangıç sırasında karşınıza çıkacak önyükleme seçeneği ile Phoenix OS üzerinden Android işletim sistemini kullanabiliyorsunuz.

Phoenix OS programını harici bir belleğe kurarsanız çalıştırmak için bilgisayarınıza bağlamanız yeterli olacaktır. Harici belleğe yüklemenin daha sağlıklı bir yöntem olacağı düşünülüyor. Çünkü yeterli güce sahip olmayan bilgisayarların iki farklı işletim sistemini kullanmaya çalışırken bazı sorunlar oluşturdukları görülmüştür.

Programı kurup açtıktan sonra ekranın ortasında mobil cihaz boyutunda bir ekran açılıyor. Boyutunu dilediğiniz gibi ayarlayabildiğiniz bu ekran üzerinden Android işletim sistemini kullanabiliyorsunuz. Burada oyun oynayabilir, APK olarak indirdiğini mobil uygulamaları kullanabilir ya da eğer bir mobil uygulama geliştiriciyseniz prototiplerinizi büyük ekran üzerinden inceleyebilirsiniz.

Phoenix OS nasıl yüklenir?

Buradan Phoenix resmi internet sitesine ulaşabilirsiniz ancak daha önce belirttiğimiz gibi Google Chrome üzerinden açılırken sorun yaratabiliyor. Resmi internet sitesini farklı bir internet tarayıcısı üzerinden ya da VPN kullanarak çok daha sorunsuz bir şekilde açabilirsiniz.

Resmi internet sitesi yerine aynı yükleme dosyasını buradan indirmeniz de mümkün. Yükleme dosyasını indirdikten sonra kurulum noktasını harici bellek olarak ya da bilgisayarınızda Windows işletim sisteminin bulunduğundan farklı bir alan olarak seçin. Adımları izleyerek kısa sürede kurulumu tamamlayabilirsiniz.

Programı bilgisayarınıza kurduysanız yeniden başlatın ve önyükleme seçenekleri arasından Phoenix OS’i tercih edin. Programı harici belleğe kurduysanız bilgisayarınıza bağlayın ve çalıştırın. Karşınıza Android işletim sisteminin açık olduğu bir ekran çıkacak. Bu ekran üzerinden dilediğiniz işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Phoenix OS sistem gereksinimleri:

Phoenix OS kurulumu için Intel x86 yani 32 bit işlemciye ve en az 2 GB boş disk alanına ihtiyacınız vardır. Eğer programı harici belleğe kuruyorsanız gerekli boş alan en az 4 GB olmalıdır. Kullandığınız Windows versiyonu fark etmiyor ancak eski tip bir işlemciniz varsa kullanım sırasında sorun yaşayabilirsiniz.

Phoenix OS ile neler yapılabilir?

Phoenix OS ile bilgisayarınızın arayüzünde kullanabildiğiniz Android, tam olarak mobil cihazlardaki ile aynı deneyimi sunuyor. Elbette, bildiğiniz Android deneyiminin bilgisayar kolaylığındaki versiyonu ile karşılaşıyorsunuz. Çünkü elinizde artık bir klavye ve bir mouse var.

Yeterli işlemci gücünüz varsa en zorlu Android oyunları bile rahatlıkla oynayabilirsiniz. Üstelik bilgisayar için geliştirilmiş bir program olduğu için açtığınız oyunlar klavye ve mouse kontrollerine uyumlu olacaktır. Bilgisayarınıza bağlı bir oyun kolunuz varsa buradaki oyunları oynarken de kullanabilirsiniz. Kullanım öncesi oyun içindeki bazı ayarlarda değişiklik yapmanız gerekebilir.

Android işletim sisteminde çalışan tüm mobil uygulamaları APK olarak yükleyerek kullanabilirsiniz. Bilgisayar rahatlığında bir Android deneyimi olduğu için mobil cihazlarda yapması zor olan işlemleri kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Mobil uygulama geliştiriciler, prototiplerini program üzerinden açarak çok daha sağlıklı bir inceleme süreci gerçekleştirebilirler.

Phoenix OS öne çıkan özellikleri:

Phoenix OS tamamen ücretsiz bir hizmettir.

Windows için özel geliştirildiği için sorunsuz bir kullanım deneyimi sunar.

Phoenix OS programının kurulum süreci pek çok programa göre çok daha kolaydır.

Basit ve kullanışlı arayüzü sayesinde tecrübesiz kullanıcılar bile kolayca program üzerinde hakimiyet kurabilir.

Çoklu oyun seçenekleri sayesinde alışılmadık bir oyun deneyimi yaşarsınız.

İşlemciniz yeterli güce sahipse mobil cihazlardan bile hızlı bir Android deneyimi yaşarsınız.

Phoenix OS güvenli bir programdır ancak yine de yükleme dosyasını indirdikten sonra virüs taramasından geçirmeyi tercih edebilirsiniz.

Neden Phoenix OS?

Android işletim sisteminin masaüstü desteği pek çok kullanıcı için yeterli gelmiyor. Alternatif olarak kullanılabilen programlar da ya yeterli performansı gösteremiyor ya da ücretli olarak kullanıcıya sunuluyor. Üstelik çoğu program birincil bir Android mobil cihaza gerek duyduğu için her zaman kullanışlı olmuyor.

Phoenix OS ücretsiz olması, kolay kurulması, harici belleğe yüklüyse farklı bilgisayarlarda da kolayca kullanılması ve basit arayüzü ile öne çıkıyor. İlk kez böyle bir program ile Windows bilgisayarları üzerinde Android deneyimi yaşayacak kullanıcılar bile programı biraz inceledikten sonra kısa sürede bir ustaya dönüşebilirler.

Phoenix OS programı, aynı zamanda Android için mobil uygulama geliştirenlerin yaşadığı prototip inceleme sorununu da ortadan kaldırıyor. Çok daha büyük bir ekran üzerinden gerçek kullanım deneyimini gözlemleyebilen geliştiriciler, kolayca prototip üzerinde değişiklikler yaparak uygulamayı Android işletim sistemine çok daha uygun bir hale getirebilirler.

Windows işletim sistemine sahip bilgisayarının arayüzü üzerinden Android deneyimi yaşamak isteyen kullanıcılar için özel olarak geliştirilmiş Phoenix OS nedir, nasıl yüklenir, nasıl kullanılır, sistem gereksinimleri nedir gibi merak edilen soruları yanıtladık ve program hakkında bilmeniz gereken detayları anlattık. Daha önce Phoenix OS programını kullandıysanız deneyimlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.