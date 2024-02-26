Diamond DA42 tipi bir uçakla kalkış yapan bir pilot, gökyüzüne penis çizdi. Bu penisin içine de görüşürüz anlamına gelen "see ya" ifadesini ekleyen pilot, 6 saatlik yolculuğunu sorunsuz bir şekilde tamamladı.

ABD'de kimliği henüz açıklanmayan bir pilot, eşine az rastlanır bir işe imza attı. Diamond DA42 tipi uçakla havalanan pilot, gökyüzünde penis şeklinde bir rota oluşturduktan sonra içine "Görüşürüz" anlamına gelen "see ya" yazdı ve Ohio eyaletinde bulunan bir havaalanına iniş yaptı. Pilotun neden böyle bir şey yaptığı bilinmezken gökyüzünde çizdiği rota, dünyanın en popüler radar takip platformu Flightradar24'te kayıt altına alındı.

24 Şubat'ta bölgenin yerel saati ile 20.47'de kalkış yapan uçak, tam 6 saat boyunca havada kaldı. Bu süreçte gökyüzüne ilginç bir imza atan pilot, daha sonra da sakince uçuşu tamamladı. Bu arada; yaşanan olay bizzat Flightradar24 tarafından paylaşılmış olsa da hiçbir yetkili kurum veya kişi, konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı. Yani neden böyle bir şey yaşandığı, büyük bir sır olarak kaldı.

İşte Flightradar24 kayıtlarına geçen o uçuş rotası:

Yapılan incelemelerde, Diamond DA42 tipi uçağın özel bir uçuş okuluna kayıtlı olduğu tespit edildi. Aslında bu olayın neden yaşandığı da bu tespitle az çok anlaşılmış oldu. Rotadaki "Görüşürüz" ibaresi, büyük bir olasılıkla bir öğrencinin eğitimini tamamlaması sonrası yazıldı. Büyük bir olasılıkla söz konusu uçuş okuluna kayıtlı olan ve eğitimini başarıyla tamamlayan bir pilot, eğlence olsun diye böyle bir işe imza atmıştı.

Flightradar24'ün nasıl bir uygulama olduğunu merak ediyorsanız:

Yaşanan olay, gökyüzüne penis şekli çizilen ilk girişim değil. Geçtiğimiz yıl bir pilot, iniş yapamadığı için sinirlenmiş ve 24 kilometrelik bir alanda penis şekli çizmişti. Ayrıca, zaman zaman Türk Hava Yolları gibi firmalar da gökyüzüne çeşitli şekiller çizebiliyorlar. Mesela 23 Nisan 2020 tarihinde "TK1920" kodlu uçak, gökyüzüne ay ve yıldız çizmişti.