Pinterest, yapay zekâ ile oluşturulmuş görselleri etiketlemeye ve kullanıcıların bu içerikleri azaltmasına olanak tanıyacak yeni araçlar sunuyor.

Pinterest, son zamanlarda platformu saran yapay zekâ görselleriyle ilgili gelen şikâyetleri dikkate aldı ve bu içeriklere bir dur demek için kolları sıvadı. Kullanıcıların deneyimini korumak isteyen platform, artık yapay zekâ içeriklerini sınırlamak için bazı adımlar atıyor.

Pinterest, platformda giderek çoğalan yapay zekâ görsellerine karşı yeni araçlar sunuyor. Artık yapay zekâ ile üretilmiş ya da sonradan düzenlenmiş görseller özel olarak etiketlenecek. Kullanıcılar, özellikle yapay zekâ içeriklerinin yoğunlaştığı bazı kategorilerde bu tür görsellerin sayısını azaltabilecek.

"Yapay zekâ ile düzenlendi" etiketi yakında görsellerde olacak

Yeni sistemde kullanıcılar bir görseli yakınlaştırdığında sol alt köşede "Yapay zekâ ile düzenlendi" ifadesi yer alacak. Pinterest, bu tespitleri hem görselin meta verilerini analiz ederek hem de kendi geliştirdiği sınıflandırma sistemi ile yapacak. İçeriği yanlışlıkla etiketlenen kullanıcılar ise itiraz edebilecek.

Pinterest, kullanıcıların platformda daha az yapay zekâ içeriği görmesini sağlamak amacıyla “daha az göster” seçeneğini devreye alacak. Bu özellik ilk etapta güzellik ve sanat gibi yapay zekâ içeriklerinin yoğun olduğu alanlarda sunulacak. Kullanıcılar, görselin sağ alt köşesindeki üç nokta menüsünden yapay zekâ içeriklerini azaltma seçeneğine ulaşabilecek.

Yeni özellikle ilgili net bir tarih paylaşılmadı ancak çok yakında gelmesi ve kademeli olarak sunulması bekleniyor. Pinterest, bu alandaki çalışmalarını sürdürmeye ve yeni araçlar geliştirmeye de devam edecek gibi görünüyor.