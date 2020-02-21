Bir Analiste Göre PS5, İlk 1 Yılda 15 Milyon Satacak

PlayStation 5'in fiyatı en çok merak edilen konular arasında ve konsolun satış performansı hakkında şimdiden yorumlar gelmeye başladı. Bir analist, Sony'nin yeni nesil konsolu için satış beklentilerini açıkladı.

Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. PS5'in Xbox Series X ve Nintendo Switch Pro gibi rakiplerle zorlu bir rekabete gireceği öngörülüyor. Ancak fiyatı henüz belli olmadığı için PS5'in potansiyel satışları hakkında yorum yapmak zor.

Japonya merkezli pazar analiz şirketi Ace Research Institute'ten Hideki Yasuda, PS5'in daha önce benzeri görülmemiş oranlarda yüksek satış rakamlarına ulaşacağına inanıyor. Yasuda, hem PS5 hem de PS4'ün 31 Mart 2021'e kadar 6 milyon adet satılacağını düşünüyor. PS4 üretiminin azalmasıyla birlikte PS5 siparişlerinin yoğun bir tatil dönemi geçirmesi bekleniyor.

Yasuda ayrıca Sony'nin Mart 2022'ye kadar 15 milyon adet daha PS5 satacağına inanıyor. PS5'in ilk üretim yılı, satışların ilerleyen zamanlarda nasıl ilerleyeceği hakkında fikir verecek. PS4 dünya çapında 102 milyondan fazla sattı ve PS5 için de beklentiler yüksek. Yasuda, Xbox Series X'in nasıl bir başlangıç yapacağı hakkında tahmin vermedi. Ancak konsollar arasındaki farkı, fiyat ve platforma özel oyunlar gibi unsurlar belirleyecek.

Yasuda'nın analizi, Corona virüsü salgınının başlangıcında yayınlandı. Salgının hala etkisini gösteriyor olması, Sony'nin üretim ve lansman planlarını etkileyebilir. Şirket, geçtiğimiz günlerde Corona virüsü endişesi nedeniyle PAX East etkinliğini atlayacağını açıklamıştı.