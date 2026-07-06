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PlayStation'dan Oyuncuları Kızdıracak Değişiklik: Hesabınız Bu Kadar Süre Pasif Kalırsa Kapatılacak!

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PlayStation, hesap kapatma politikalarını da güncelledi. Artık belli süre pasif kalan hesaplar kapatılacak ve geri açılamayacak.

PlayStation'dan Oyuncuları Kızdıracak Değişiklik: Hesabınız Bu Kadar Süre Pasif Kalırsa Kapatılacak!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Son zamanlarda diskli oyunları iptal etmesi nedeniyle tüm dünyanın gündeminde olan PlayStation’ın yakın zamanda bir başka büyük değişiklik yaptığı da ortaya çıktı. Öyle ki dün ortaya çıkan ve sosyal medyada yayılan bu değişiklik, oyunseverleri üzecek cinsten.

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Gelen bilgilere göre Sony, PlayStation’ın hesap politikalarında bazı değişikliklere gitti. Bu değişikliklerin Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe girdiği bildirilirken hesapların kapatılması ile ilgili bölüm en çok dikkat çeken kısım oldu.

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PlayStation'dan Oyuncuları Kızdıracak Değişiklik: Hesabınız Bu Kadar Süre Pasif Kalırsa Kapatılacak!
ps

3 yıl pasif hesaplar kapatılacak

ps

Sony’nin “Hesap Kapatma” bölümünde yaptığı açıklamalara göre bu politika değişikliklerinin ardından pasif hesaplara yönelik yeni kararlar alındı. Firmanın aktardığına göre artık 36 ay, yani 3 yıl pasif kalan ve kullanılmayan PlayStation hesaplarının kapatılması için adımlar atılacak.

Firma, bu tarz durumlarda öncelikli olarak kullanıcıya hesabının durumu ve olabilecekler ile ilgili bir e-posta gönderileceğini söylüyor. Sonrasında ise onlara 6 aylık bir süre tanınacakmış. Eğer kullanıcı 6 ay bir şey yapmazsa hesabı kapanacak. Kapandıktan sonra PS Online hizmetlere, hesabınızda satın aldığınız ürünlere ulaşamayacaksınız. Daha da önemlisi hesap kapatma geri çevrilemez bir hamle olacak. Yani kapatılan hesap tekrar açılamayacak.

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