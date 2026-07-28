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PlayStation Kullanıcılarından Diskli Oyunları Bırakma Kararına Boykot: 1 Haftalığına Konsollar Kullanılmayacak!

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PlayStation kullanıcıları, Sony'nin diskli oyunları bırakma kararına karşın boykot düzenleyecek.

PlayStation Kullanıcılarından Diskli Oyunları Bırakma Kararına Boykot: 1 Haftalığına Konsollar Kullanılmayacak!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Sony, geçtiğimiz haftalarda oyun dünyasını çok şaşırtan sürpriz bir karar almıştı. Teknoloji devi, Ocak 2028 itibarıyla fiziksel oyun devrini kapatacağını ve yalnızca dijital oyun satışları yapacağını duyurmuştu. Bu da kısa sürede sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Şimdi ise sosyal medyada son günlerde hızla yayılan tepkiler sonucunda oyunseverlerden bir eylem geleceği görüldü. Bu karara tepki göstermek isteyen topluluklar, tepkilerini görünür kılmak adına #PSBlackout hashtag’i altında organize olmaya başladı.

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PlayStation Kullanıcılarından Diskli Oyunları Bırakma Kararına Boykot: 1 Haftalığına Konsollar Kullanılmayacak!
balk

23-30 Ağustos’ta boykot planlanıyor

balk

Sony’nin diskli oyunları terk etme kararına tepki göstermek isteyen kullanıcılar, PlayStation’a yönelik boykot planlıyor. Bu kapsamda da dünya çapında oyuncuların 23 ila 30 Ağustos tarihleri arasında 1 hafta süreliğine PlayStation kullanmayacağı ifade edildi.

Oyuncuların bu 7 günlük süreçte konsollarını tamamen kapalı tutmaları, hesaplarından çıkış yapmaları ve en önemlisi PlayStation ekosisteminden hiçbir dijital satın alım gerçekleştirmemeleri talep ediliyor. Tabii ki kaç kişinin bu eylemek katılacağı ve beklendiği kadar büyük olup olmayacağı şimdilik belirsiz.

Boykot çağrısı sosyal medyada ses getirmiş olsa da finansal ve teknik verilere bakıldığında Sony’nin bu eylemden olumsuz etkilenme ihtimali oldukça düşük. olarak, Ağustos ayının sonunda birkaç bin oyuncunun konsollarını kapatması, devasa ağ altyapısına sahip bir şirket için kayıp oluşturmuyor. Anlık düşüş, sunucu yükünü otomatik olarak azaltarak operasyonel maliyetleri azaltabilir bile. Yani oyuncuların 1 hafta boyunca sunuculardan çekilmesi, Sony'nin sunucu giderlerini düşürerek şirkete finansal olarak tasarruf bile sağlayabilir.

İkinci önemli etken ise zamanlama tercihi. Eylemin düzenlendiği 23–30 Ağustos haftasında PlayStation platformuna özel kritik bir oyun çıkışı bulunmuyor. Bu da etkinin çok olmamasına neden olabilir.

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