PlayStation Network (PSN), neredeyse 24 saat süren kesinti sorunundan kurtuldu. Sony, tüm PlayStation Plus abonelerine fazladan 5 gün kullanım hakkı tanımladığını açıkladı.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, video oyun tutkunlarına can sıkıcı bir hafta sonu bıraktı. Zira PlayStation'ın çevrim içi platformu PlayStation Network (PSN), neredeyse 24 saat boyunca hizmet veremedi. Neyse ki geçtiğimiz saatlerde yapılan bir açıklama ile sorunun çözüldüğü duyuruldu.

PSN'in hizmet verememesinin nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak sosyal medya, hafta sonu boyunca bu konuyla çalkalandı. Zira ne PlayStation 4 ne de PlayStation 5 sahipleri, konsollarını istedikleri gibi kullanamıyorlardı. PlayStation'ın resmî X hesabından yapılan açıklamada tüm PlayStation Plus abonelerine fazladan 5 günlük kullanım hakkı tanımlandığı belirtildi.

PlayStation'ın son açıklaması şöyle:

Ağ hizmetleri, operasyonel bir sorundan tamamen kurtuldu. Rahatsızlıktan dolayı özür dileriz ve sabrınız için teşekkür ederiz. Tüm PlayStation Plus üyeleri otomatik olarak ek 5 gün hizmet alacaktır.

Daha kötüsü yaşanmıştı

Oyunseverlerin sabırlarını zorlayan kesinti, PlayStation tarihinin en kötü kesintisi değil. Şirket, 2011 yılında çok ilginç bir sorunla karşılaşmış ve bu sorun, tam 23 gün boyunca çözülememişti. Oyuncular, o dönemlerde de PlayStation Network'e günler boyunca ulaşamamışlardı.