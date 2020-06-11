PlayStation Türkiye'den 898 TL'lik Hatalı Alışverişe Red

Bir PlayStation 4 kullanıcısı; Assasin’s Creed: Odyssey oyununda çocuğu tarafından yanlışlıkla yapılan 898 TL’lik alışverişin, firma tarafından iade edilmediği iddiası ile tarafımıza ulaştı. PlayStation Türkiye tarafından iadeye ilişkin kullanıcıya gönderilen yanıtta ise red nedeni olarak “ebeveyn sınırlamasının kullanılmaması” gösterildi.

Eğer sıkı bir oyuncuysak -bilgisayar ya da konsol fark etmeksizin- oyuna ara vermek istediğimiz çoğu zaman cihazlarımızı uyku moduna alabiliriz. PlayStation 4 kullanıcısı Cem Yavuz da Assasin’s Creed: Odyssey oynadıktan sonra böyle yapmış, TV ekranını da kapatarak evinden dışarıya çıktı. Ancak 15 aylık oğlu kumandayı merak edip eline alınca işin rengi biraz değişti.

Takipçimizin iddiasına göre çocuğu kumandayı kurcalarken PlayStation cihazı uyku modundan çıktı ve Assasin’s Creed: Odyssey oyunu açıldı. Yavuz’un 15 aylık oğlu DualShock üzerindeki tuşlara rastgele basınca, PlayStation hesabına bağlı olan ve 1000 TL limitli kartından, 898 TL değerinde oyun içi satın alım yaptı. Bu sırada ev dışında Cem Yavuz, banka uygulamasından uyarı gelince e-posta adresini kontrol etti. Yavuz’un iddiasına göre bilgisi dışında kazara yapılan bu alışveriş için PlayStation’dan bir teşekkür mesajı gelmişti.

Bu sırada TV ekranı kapalı olduğu için Yavuz’un eşi de durumu farketmedi. Takipçimiz, evini arayıp eşinden cihazın fişini çekmesini istedi, ardından iade işlemleri için PlayStation Türkiye’ye ulaşarak talepte bulundu. Durumu tıpkı bize aktardığı gibi yetkililere ilettiğini belirten Cem Yavuz, firmayı telefonla da arayarak, “Gerekirse oyunu silin, hesabımı silin, 140 TL’lik bir oyun için 898 TL’lik alışveriş yapmam” dediğini beliriyor.

PlayStation, kullanıcının “ebeveyn denetimini kullanmadığı” gerekçesiyle iade talebini kabul etmedi:

PlayStation Türkiye, söz konusu 898 TL’lik oyun için alım için PSN hesaplarının sadece “7 yaş ve üzeri kullanıcılara açık olduğunu; ebeveyn veya varislerin, çocukların PlayStation deneyimlerini kontrol etmeleri gerektiğini, bunun için de PSN üzerinde bir aile hesabı yapısı geliştirdiklerini” belirtiyor. PlayStation tarafından yapılan kontrollerde, söz konusu aile hesabı seçeneğinin, 898 TL’lik harcama yapılan hesapta açık olmadığı sonucuna ulaşılmış. Bu nedenle de iade talebine red cevabı gönderiliyor.

PlayStation Türkiye tarafından e-posta yoluyla gönderilen yanıtı da bizlerle paylaşan Cem Yavuz, iade talebinin kabul edilmemesi nedeniyle kötü bir deneyim yaşadığını belirtiyor. Kendisi gibi çocuklu ailelerin benzer sorunlarla karşılaşmamaları adına bu gelişmeleri sizlerle paylaşmamızı rica etti. Eğer sizler de çocuklu aileye sahipseniz ve oyun tutkunuzdan vazgeçmiyorsanız, benzer durumlara karşı hesaplarınızdaki aile denetimlerini aktif etmeyi unutmayın.