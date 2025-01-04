POCO X7 ve X7 Pro'nun fiyatları ve depolama seçenekleri belli oldu. Yeni modellerin tanıtımı öncesinde tüm detaylar gün yüzüne çıktı.

POCO X7 ve X7 Pro'nun fiyatları ve depolama seçenekleri netleşti. POCO'nun 9 Ocak'ta tanıtacağı yeni akıllı telefon modelleri şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

POCO, 9 Ocak'ta yeni X7 ve X7 Pro modellerini dünya çapında tanıtmak için geri sayımı başlattı. POCO F7 serisi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, X7 serisinin birçok özelliği ve fiyat bilgisi önceden sızdırıldı ve bu detaylar şimdiden gün yüzüne çıkmış durumda.

POCO X7 ve X7 Pro'nun fiyatları

Yeni X7 serisi, özellikle fiyat performans konusunda dikkat çekiyor. POCO X7 5G, 8GB RAM ve 256GB depolama ile 299 dolar, 12GB RAM ve 512GB depolama ile ise 349 dolardan satışa sunulacak. X7 Pro modeli ise daha fazla seçenekle kullanıcıların karşısına çıkacak. 8GB RAM ve 256GB depolama için fiyat 369 dolar, 12GB RAM ve 256GB depolama için 399 dolar, 12GB RAM ve 512GB depolama ise 429 dolar olacak.

POCO'nun yeni X7 modelleri, ayrıca MediaTek Dimensity 7300 Ultra işlemci ile güçlendirilecek. Android 14 işletim sistemi ile çıkacak olan bu telefonlar, Android 15 güncellemesini de alacak. X7 Pro’nun tasarım ve özellikleri, Redmi Note 14 Pro’nun yeniden markalanmış hali olarak sunulabilir.