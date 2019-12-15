2016’daki lansmanından bu yana Pokemon Go, oyun deneyimini geliştiren ve derinleştiren birçok güncellemeye sahipti. Ancak oyunun her zaman eksik kaldığı nokta Pokemonların, kalabalık şehirler dışındaki dağılımıydı.

Pokemon GO, Niantic tarafından geliştirilen, iOS ve Android tabanlı artırılmış gerçeklik oyunudur. Gerek oyunun sokakta yapılması keşfiyle, gerekse insanların bir Pokemon uğruna can almasıyla gündeme gelen oyun, su üstüne çıkmak için tekrar hazırlanıyor. Metropol ve büyük şehirlerde daha fazla aktif olup, kırsal kesimlerde o kadar aktif olmayan Pokemon GO’ya sırtlar çevrilmişti.

Bu sorun, oyuncuların, Pokemon Go’ya yüzlerini çevirmesi için önemli bir nedendi çünkü yakalayacak bir şey yoksa oynayacak oyun da yoktu ancak Niantic’in sorunu çözmek için adımlar attığı görülüyor.

Yakın tarihli bir blog yazısında; geliştiricilerin Pokemon Go'yu kalabalık şehirlerde çıkan Pokemon veya PokeStop kadar kalabalık olmayan şehirlerde de çıkması için uğraşıyor açıklamalarını yaptı.

Dünya çapında daha fazla yer

Şu andan itibaren Niantic’e göre, Pokemon’un eskiye kıyasla daha fazla yerde olduğu, eskiden bulamayanların ise şimdiye kıyasla 2 katı daha fazla şansının olduğunu açıkladı. Bunu dengelemek için Pokemon ile ortanısız bir şekilde yoğunlaşmış olan dünya alanları, artık daha uygun oranlarla, daha eşit bir paylaşım göreceklerdir.

Niantic, şu ana kadar oyunun üzerinde belli geliştirmeler yaptı fakat bununla kalmayıp yapmaya da devam ediyor. Şirket, pokemonları dünyanın daha sessiz ve kalabalık olmayan yerlerine getirmeyi kolaylaştırarak erişim sağlamak için kollarını sıvadı.

Niantic, bu gelişmelerin oyunun sosyal medyada tekrar yükselmesi ve oyuncuların Pokemon bulması için tekrar yollara çıkıp keşfetmesini teşvik edeceğini düşünüyor.