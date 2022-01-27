Pokémon Legends: Arceus, Game Freak tarafından Nintendo Switch için geliştirilen ve Nintendo ve The Pokémon Company tarafından yayınlanan, aksiyon ve rol yapma oyunu Japonya'da çıktı.

Geçtiğimiz aylarda ABD’li bir adam, iş yeri için aldığı pandemi destek kredisinin büyük bir kısmını bir Pokemon kartına harcadı. Tek bir karta 57 bin dolar verdikten sonra krediyi yalanla aldığı ortaya çıkan şahıs, hapis ve para cezası istemiyle yargılandı.

Ayrıca Pokemon hayranlarını sevindirecek bir sızıntı da geçtiğimiz aylarda gündeme düşmüştü. Bu sızıntı; dizi ve film platformu denildiğinde akla ilk gelen platform Netflix'in canlı aksiyon Pokemon dizisi üzerinde çalıştığı iddia edildi. Şimdi ise Pokemon'un yeni oyunu Pokemon Legends: Arceus Japonya'da çıktı.

Pokemon Legends: Arceus Japonya'da Çıktı

Pokemon Japonya'da çıkar çıkmaz büyük bir ilgi gördü ve oyun ile ilgili durmaksızın canlı yayın yapılmaya başlandı. Pokemon Legends: Arceus, Game Freak serisinin en son oyunu ve Nintendo, Pokemon serisinde ana başlık olarak listeledi. Açık uçlu keşif, yeni savaş mekaniği ve hatta kaynak toplama ve işçiliği ile ana hat serisinden bugüne kadar en büyük geliştirmeler sunuyor. Hatta oyunun estetiği hakkında Breath of the Wild ve oyun mekaniği ile ilgili Monster Hunter oyunuyla karşılaştırıldı.

Hatta oyun ile ilgili ilk yama notu da paylaşıldı. Nintendo Switch'e özel olan Pokemon Legends: Arceus'un paylaşılan yama notlarının açıklamasında daha iyi bir oyun deneyimi için bazı sorunlar düzeltildi deniyor. Bu açıklamaya göre aslında ilk yama notunda gelen değişiklikler çok da gözle görülen bir hata düzeltilmesi yapılmadı.

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