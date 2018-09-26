YouTube ve Facebook gibi sitelerde dolaşırken hoşunuza giden bir videoya rastladınız. Onu indirmek ve internet olmadan da videoya ulaşmak için yapmanız gereken şey çok basit. 4K Video Downloader uygulaması popüler video servislerindeki bütün videoları indirmenizi sağlıyor.

İnternette dolaşırken hoşumuza giden video içerikleri, kısa filmleri, müzik kliplerini indirmek için çoğu servis kendi araçlarını sunmuyor. YouTube, Facebook ve Vimeo gibi sitelerden videoları indirememenizin sebebi, içerik üreticilerinin haklarının korunması.

Ne olursa olsun bir videoyu indirmek ve saklamak isteyebilirsiniz. Bu yüzden sizin için bugün çok kullanışlı bir uygulamayı köşemize taşıdık. 4K Video Downloader uygulaması MacOS, Windows ve hatta Ubuntu işletim sistemlerine uyumlu bir şekilde çalıştığı için geniş bir kitlenin işine yarıyor. Ayrıca diğer video indirme uygulamalarına kıyasla kullanımı oldukça kolay.

Peki 4K Video Downloader hangi avantajları sunuyor?

YouTube, Facebook ve Vimeo gibi popüler sitelerdeki, 4K çözünürlüğe kadar tüm videoları indirme,

Tüm YouTube çalma listelerini ve kanallarını MP4, MKV, M4A, MP3, FLV, 3GP gibi formatlarda kaydetme,

360 derecelik sanal gerçeklik videolarını indirme,

Videoların altyazılarını toplu olarak indirme,

Uygulama içerisinden seçtiğiniz YouTube kanalına abone olup tüm videoları istenen formatlarda indirme,

4K Video Downloader nasıl kullanılıyor?