Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Porsche’den Orta Doğu’ya Özel 911 Turbo S: SADU Edition Tanıtıldı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Porsche, Orta Doğu’ya özel hazırladığı yeni 911 Turbo S “SADU Edition” modelini tanıttı. Sınırlı sayıda üretilecek otomobil, geleneksel Orta Doğu motiflerini modern 911 tasarımıyla bir araya getiriyor.

Porsche’den Orta Doğu’ya Özel 911 Turbo S: SADU Edition Tanıtıldı
Deniz Şen Deniz Şen /

Porsche, özel serilerine bir yenisini daha ekledi. Markanın yeni tanıttığı Porsche 911 Turbo S SADU Edition, özellikle Orta Doğu pazarı için geliştirilen çok özel bir model olarak karşımıza çıktı. Araç, adını bölgedeki geleneksel 'Sadu' dokuma sanatından alıyor.

Standart 911 Turbo S’in agresif karakterini koruyan otomobil, dış tasarımında ve iç mekânında kullanılan özel desenlerle diğer 911 modellerinden net şekilde ayrılıyor. Porsche’nin açıklamalarına göre model, kültürel mirası modern performans anlayışıyla buluşturmayı hedefliyor.

İçerikten Görseller

Porsche’den Orta Doğu’ya Özel 911 Turbo S: SADU Edition Tanıtıldı
1
3

Geleneksel motifler otomobilin her yerine işlenmiş.

1

911 Turbo S SADU Edition’ın en dikkat çeken tarafı kesinlikle tasarım detayları. Araçta kullanılan özel çizgiler, koltuk desenleri ve iç mekân kaplamaları doğrudan geleneksel Sadu dokuma sanatından ilham alıyor. Kapı içlerinden koltuklara kadar birçok noktada bu özel desenlere yer verilirken, otomobilin dış kısmında da özel renk kombinasyonları ve kişiselleştirilmiş detaylar bulunuyor. Porsche, bu model için Porsche Exclusive Manufaktur departmanıyla özel çalışma yürüttüğünü belirtiyor.

Performans tarafında yine bildiğimiz Turbo S.

3

Özel tasarıma rağmen otomobilin performans tarafında herhangi bir değişiklik yapılmamış durumda. SADU Edition, standart Porsche 911 Turbo S ile aynı motor altyapısını kullanıyor. Araçta 3.8 litrelik çift turbo boxer motor yer alıyor. Yaklaşık 650 beygir güç üreten otomobil, 0’dan 100 km/s hıza yaklaşık 2.7 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum hız tarafında ise 330 km/s seviyeleri görülüyor.

Araçta 3.8 litrelik çift turbo boxer motor yer alıyor. Yaklaşık 650 beygir güç üreten otomobil, 0’dan 100 km/s hıza yaklaşık 2.7 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum hız tarafında ise 330 km/s seviyeleri görülüyor.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Mayıs 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1.3 Milyon TL'ye Sıfır Japon Otomobili!

Mayıs 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1.3 Milyon TL'ye Sıfır Japon Otomobili!

Honda 2 Yeni Konsept Otomobil Tanıttı: Yeni Civic Böyle Gözükebilir!

Honda 2 Yeni Konsept Otomobil Tanıttı: Yeni Civic Böyle Gözükebilir!

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Mayıs 2026 MG Fiyat Listesi Açıklandı

Mayıs 2026 MG Fiyat Listesi Açıklandı

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 Mercedes-Benz Fiyat Listesi Açıklandı: Sıfır Mercedes Almak Hayal mi Oldu?

Mayıs 2026 Mercedes-Benz Fiyat Listesi Açıklandı: Sıfır Mercedes Almak Hayal mi Oldu?

Mayıs 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 2,5 Milyon TL'den Ucuz BYD Kalmadı

Mayıs 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 2,5 Milyon TL'den Ucuz BYD Kalmadı

Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Korkunç İddia: Telefon Fiyatlarına %40 Zam Geliyor!

Korkunç İddia: Telefon Fiyatlarına %40 Zam Geliyor!

Spotify Premium 3 Ay Ücretsiz Oldu! İşte Kullanabilmek İçin Yapmanız Gerekenler

Spotify Premium 3 Ay Ücretsiz Oldu! İşte Kullanabilmek İçin Yapmanız Gerekenler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com