Porsche, Orta Doğu’ya özel hazırladığı yeni 911 Turbo S “SADU Edition” modelini tanıttı. Sınırlı sayıda üretilecek otomobil, geleneksel Orta Doğu motiflerini modern 911 tasarımıyla bir araya getiriyor.

Porsche, özel serilerine bir yenisini daha ekledi. Markanın yeni tanıttığı Porsche 911 Turbo S SADU Edition, özellikle Orta Doğu pazarı için geliştirilen çok özel bir model olarak karşımıza çıktı. Araç, adını bölgedeki geleneksel 'Sadu' dokuma sanatından alıyor.

Standart 911 Turbo S’in agresif karakterini koruyan otomobil, dış tasarımında ve iç mekânında kullanılan özel desenlerle diğer 911 modellerinden net şekilde ayrılıyor. Porsche’nin açıklamalarına göre model, kültürel mirası modern performans anlayışıyla buluşturmayı hedefliyor.

Geleneksel motifler otomobilin her yerine işlenmiş.

911 Turbo S SADU Edition’ın en dikkat çeken tarafı kesinlikle tasarım detayları. Araçta kullanılan özel çizgiler, koltuk desenleri ve iç mekân kaplamaları doğrudan geleneksel Sadu dokuma sanatından ilham alıyor. Kapı içlerinden koltuklara kadar birçok noktada bu özel desenlere yer verilirken, otomobilin dış kısmında da özel renk kombinasyonları ve kişiselleştirilmiş detaylar bulunuyor. Porsche, bu model için Porsche Exclusive Manufaktur departmanıyla özel çalışma yürüttüğünü belirtiyor.

Performans tarafında yine bildiğimiz Turbo S.

Özel tasarıma rağmen otomobilin performans tarafında herhangi bir değişiklik yapılmamış durumda. SADU Edition, standart Porsche 911 Turbo S ile aynı motor altyapısını kullanıyor. Araçta 3.8 litrelik çift turbo boxer motor yer alıyor. Yaklaşık 650 beygir güç üreten otomobil, 0’dan 100 km/s hıza yaklaşık 2.7 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum hız tarafında ise 330 km/s seviyeleri görülüyor.

