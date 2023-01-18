Porsche, Recaro ile ortak şekilde geliştirdiği yeni oyuncu koltuğunu tanıttı. Koltuk, fiyatıyla ise pek çok kişiyi üzecek.

Spor otomobil devi Porsche, farklı alanlarda yaptığı iş birlikleri arasına bugün bir yenisini daha ekledi. Şirket, otomobiller ve oyuncular için spor koltuk üreten Recaro ile ortaklık kurdu ve yeni oyuncu koltuğunu satışa sundu.

Porsche ve Recaro tarafından geliştirilen oyuncu koltuğu, aslında en baştan tasarlanan bir koltuk değil. Koltuk, Recaro’nun mevcut Exo Platinum modelinin Porsche logolarıyla donatılmış hali.

Porsche x Recaro oyuncu koltuğu:

Porsche x Recaro oyuncu koltuğu, sanal ortamda gerçekleşen 24 saatlik Le Mans yarışının ardından tanıtıldı. Kendi e-spor takımıyla yarışta mücadele eden Porsche, oyuncu koltuğuna da e-spor takımının kırmızı, beyaz ve siyah kaplamasını yerleştirdi.

Koltuk, 5D ayarlanabilen kolçaklar, alüminyum destek ve kademesiz koltuk yüksekliği ayarı gibi özelliklere ev sahipliği yapıyor. Ayrıca maksimum 150 kilograma kadar taşıma kapasitesi sunuyor.

Oyuncu koltuğu, yine Porsche’nin GT3 yarışlarında kullandığı 911 aracına farklı bir atıfta daha bulundu. Porsche, oyuncu koltuğunun sadece 911 adetle sınırlı olacağını açıkladı.

Oyuncu koltuğunun fiyatı ise biraz göz yaşartan cinsten. Porsche x Recaro oyuncu koltuğu, 2.499 dolardan (vergiler hariç yaklaşık 47 bin TL) satışa sunuldu.