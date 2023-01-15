Porsche’nin SUV modeli Cayenne’nin üç nesline ait modelleri, bir drag yarışında birbirleriyle yarıştı. Ortaya heyecan dolu görüntüler çıktı.

Porsche'nin ilk SUV'u Cayenne'i tanıtmasının üzerinden 20 geçti bile. O zamanlar otomobil üreticisi için çok önemli bir modeldi zira bir ilkti ve şimdi Cayenne, üçüncü neslinde. Üçüncü nesil olan Cayenne Turbo S e-Hybrid de her zaman olduğu gibi klas ve güçlü.

Peki Porsche’nin SUV’u Cayenne, 2002'den bu yana ne kadar yol kat etti? YouTube’da carwow isimli bir kanal, bu soruyu cevaplamak için ilk Cayenne’yi ve bir drag yarışına tabi tutuyor. Arada bir orta nesil de var. Gelin bu üç araba drag yarışında nasıl performans göstermiş beraber göz atalım.

Porsche Cayenne Turbo MK1 vs. Porsche Cayenne Turbo MK2 vs. Porsche Cayenne Turbo S e-hybrid MK3

Bu üç aracın istatistiklerini, MK1’den başlayarak karşılaştıralım: 450 beygir ve 620 Nm tork sağlayabilen 4,5 litrelik çift turbo V8 bir motora sahip olan araç, 2.300 kg ağırlığında.

MK2 ise 570 beygir gücünde ve 800 Nm tork sağlayabilen 4,8 litrelik bir çift turbolu V8 motora sahip. İşin garip yanı MK2, MK1’den daha hafif, tam 2.200 kilogram.

Son olarak MK 3 Turbo S e-hybrid modeli, elektrik motoruyla birleştirilmiş 4 litrelik çift turbolu bir V8 motor taşıyor. Elektriğin de gücüyle bu motor tam 680 beygir gücünde ve 900 Nm tork sağlıyor. Hibrit teknoloji nedeniyle bu araç, üçünün arasından en ağırı: Tam 2.500 kilogram.

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