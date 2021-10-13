Doğa dostu olmaya yönelik açıklamalarıyla medyada gördüğümüz Galler Prensi Charles, 50 yıldır kullanmakta olduğu otomobilin ilginç yakıt karışımına değindi. Aracın atıklarla çalıştığını söyleyen Charles, söz konusu karışımın beyaz şarap ve peynir atığından oluştuğunu belirtti.

İklim değişikliğinin önünü kesmek ve çevreye verilen zararı en aza indirmek için otomobillerde alternatif yakıtların kullanımına yönelik kampanyalar yapılıyor. Bu bağlamda en çok karşımıza çıkan yakıt ise elektrik oluyor. Performanslı spor otomobilleriyle tanıdığımız şirketler bile araçlarını elektrikli yapmak ve onları çevre dostu kılmak için çalışmakta.

Fakat İngiltere tahtının ilk sıradaki varisi olan Prens Charles, alternatif yakıt konusunda kendi çözümlerini bulmuş gibi görünüyor. Çevreye olan duyarlılığını yaptığı açıklamalarla gösteren Prens, 51 yıllık Aston Martin aracının beyaz şarap ve peynirle çalıştığını açıkladı.

“Kullanırken burnuma lezzetli kokular geliyor”

Prensin söz konusu aracının tam model ismi, Aston Martin DB6 Volante. Kendisine Kraliçe Elizabeth tarafından 21. doğum gününde hediye edilen aracı 2008 yılında Aston Martin yetkililerine teslim eden Prens, çalışma sisteminde değişiklik yaptırmak istediğini söyledi. Aston Martin mühendisleri başta buna sıcak bakmamış olsa da eninde sonunda kabul ettiler.

Bu sayede artık fosil yakıt kullanmayan araçta beyaz şarap ve peynir atığı kullanılmaya başlandı. Prens’in söylediklerine göre mühendisler, aracın şu anda daha iyi çalıştığını ve eskisinden daha güçlü olduğunu kabul etti.

Prens Charles’ın açıklamaları, COP26 olarak da bilinen 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın birkaç hafta öncesinde geldi. Bu konuda yaptığı açıklamalarda Prens, dünya liderlerinin konferansta konuşacaklarını, fakat bunun sadece konuşmayla kalmayıp gerekli eylemlerin de gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Kendi karbon ayak izini düşürmek için neler yaptığı sorulduğunda ise Prens; haftada iki gün et ya da balık, haftada bir gün ise süt ürünü tüketmediğini söyledi. Sarayın ısıtılması konusunda ise güneş panelleri gibi alternatif kaynakların kullanılması için uzun zamandır uğraştığını söyledi. Bunun yanında elektrikli araçları kullandığını da belirtti.

COP26, 31 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Yıl içinde dünyamıza fazlaca zarar veren orman yangınlarının, iklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın konferansta büyük yer tutması bekleniyor.