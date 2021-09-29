Lüks otomobil dendiğinde ilk sıralarda gelen markalardan Rolls Royce, elektrikli otomobillerin sağlam bir destekçisi olduğunu gösteriyor. Şirket, ilk elektrikli aracının çıkış tarihini açıkladı ve bununla kalmayıp içten yanmalı modellerini 2030'a kadar tamamen terk edeceğini de söyledi.

Teknoloji geliştikçe günlük hayatta kullandığımız araçların, fosil yakıtlara kıyasla daha çevre dostu olan elektriğe yöneldiğini görüyoruz. Elektrikli araçların hiçbir zaman içten yanmalı motorlar kadar performanslı olmayacağı iddialarını ise Tesla gibi büyük şirketler yıkıyor.

Bu sayede küçük ya da büyük fark etmeksizin çoğu üretici, geleceğin araçlarına, yani elektrikli modellere yöneliyor. Güncel olarak lüks araç dendiğinde akan suları durduran Rolls Royce, Spectre modeliyle karşımızda. Elektrikli araçlara karşı pozitif bakış açısını yıllardır bizlere gösteren şirket, içten yanmalı motorları tamamen geride bırakacağı tarihi de açıkladı.

İlk elektrikli Rolls Royce, 2023’ün sonlarına doğru satışta olacak:

Rolls Royce, Spectre adlı tamamen elektrikli modelinin sloganlarla kaplı prototipini gösterdi. İki kapılı coupe bir model olacak olan Spectre; Ghost, Cullinan ve Phantom modellerinden aşina olduğumuz, öndeki alüminyum platform tasarımıyla gelecek.

Aracın performansı hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı fakat şirketin CEO’su, daha önce elektrikli bir Rolls Royce’un, şirketin halihazırda elinde bulunan V-12 motora sahip araçların gerisinde kalmaması gerektiğini söylemişti. Söz konusu araçların bu motorla birlikte 0’dan 100’e 4,3 saniyede ulaşabildiğini düşünürsek, elektrikli olsa da oldukça performanslı bir aracın yolda olduğunu söyleyebiliriz.

İsim konusunda Rolls Royce Spectre’nin, 2015 yapımı olan ve aynı ismi taşıyan James Bond filmine gönderme olduğu düşünülüyor. Bunun yanında aracın, James Bond: No Time to Die filminin Birleşik Krallık’taki açılışıyla aynı gün duyurulması da bu iddiaları destekliyor.

Şirket, son olarak 2030’a kadar tüm modellerinin elektrikli olacağını, dolayısıyla da içten yanmalı motorları geride bırakacağını açıkladı. Sizce elektrikli bir Rolls Royce nasıl olur? Düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.