Prime Gaming'e Şubatta Gelecek Tüm Oyunlar Belli Oldu

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Amazon'un Prime Gaming'e bu ay ekleyeceği oyunlar açıklandı. Binlerce TL değerindeki 20 oyun, abonelerin erişimine açılacak.

Amazon’un Prime abonelerine sunduğu oyun hizmeti Prime Gaming’e her ay binlerce TL değerinde yeni oyunlar ekleniyordu. Şimdi ise şubat ayında hizmete eklenecek oyunlara dair açıklama geldi.

Prime Gaming aboneleri, şubatta her biri farklı türlerden toplam 20 oyuna erişim sağlayarak 9.400 TL'ye yakın tasarruf edebilecekler. Aşağıdan, bu oyunların eklenme tarihlerini ve normalde kaç paraya satıldıklarını görebilirsiniz.

Prime Gaming ile gelen tüm ücretsiz oyunlara erişmek, ayrıca Amazon alışverişlerinizde ücretsiz kargo, özel indirimler ve Yüzüklerin Efendisi gibi yapımların da yer aldığı Prime Video içeriklerini izlemek için aylık yalnızca 39 TL'ye Amazon Prime abonesi olabilirsiniz. Üstelik ilk 30 gün için ücretsiz!

Prime Gaming'e şubatta eklenecek oyunlar:

Oyun Ekleneceği tarih Fiyatı 
Bioshock Infinite Complete Edition Şu anda erişilebilir 29,99 dolar
Surf World Series Şu anda erişilebilir 14,99 dolar
 AK-xolotl: Together Şu anda erişilebilir 9,89 dolar
Sands of Aura Şu anda erişilebilir 11,99 dolar
The Talos Principle: Gold Edition Şu anda erişilebilir 25,44 dolar
Stunt Kite Party  13 Şubat 4,99 dolar
The Smurfs 2 — The Prisoner of the Green Stone 13 Şubat 29,99 dolar
Hardspace: Shipbreaker 13 Şubat 24,99 dolar
 Lysfanga: The Time Shift Warrior 13 Şubat 15,99 dolar
Dark Sky 13 Şubat 10,49 dolar
Wolfenstein: Youngblood 20 Şubat 11,99 dolar
El Hijo - A Wild West Tale 20 Şubat 9,99 dolar
Colt Canyon 20 Şubat 7,99 dolar
Republic of Jungle 20 Şubat
Royal Romances: Cursed Hearts Collector’s Edition 20 Şubat 5,79 dolar
Deus Ex: Human Revolution — Director’s Cut 27 Şubat 9,99 dolar
Night Reverie 27 Şubat 5,79 dolar
Sine Mora EX 27 Şubat 4,99 dolar
Redemption Reapers 27 Şubat 14,49 dolar
Yes, Your Grace 27 Şubat 10,49 dolar

Bu oyunlara erişmek için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
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