Amazon’un Prime abonelerine sunduğu oyun hizmeti Prime Gaming’e her ay binlerce TL değerinde yeni oyunlar ekleniyordu. Şimdi ise şubat ayında hizmete eklenecek oyunlara dair açıklama geldi.
Prime Gaming aboneleri, şubatta her biri farklı türlerden toplam 20 oyuna erişim sağlayarak 9.400 TL'ye yakın tasarruf edebilecekler. Aşağıdan, bu oyunların eklenme tarihlerini ve normalde kaç paraya satıldıklarını görebilirsiniz.
Prime Gaming ile gelen tüm ücretsiz oyunlara erişmek, ayrıca Amazon alışverişlerinizde ücretsiz kargo, özel indirimler ve Yüzüklerin Efendisi gibi yapımların da yer aldığı Prime Video içeriklerini izlemek için aylık yalnızca 39 TL'ye Amazon Prime abonesi olabilirsiniz. Üstelik ilk 30 gün için ücretsiz!
Prime Gaming'e şubatta eklenecek oyunlar:
|Oyun
|Ekleneceği tarih
|Fiyatı
|Bioshock Infinite Complete Edition
|Şu anda erişilebilir
|29,99 dolar
|Surf World Series
|Şu anda erişilebilir
|14,99 dolar
|AK-xolotl: Together
|Şu anda erişilebilir
|9,89 dolar
|Sands of Aura
|Şu anda erişilebilir
|11,99 dolar
|The Talos Principle: Gold Edition
|Şu anda erişilebilir
|25,44 dolar
|Stunt Kite Party
|13 Şubat
|4,99 dolar
|The Smurfs 2 — The Prisoner of the Green Stone
|13 Şubat
|29,99 dolar
|Hardspace: Shipbreaker
|13 Şubat
|24,99 dolar
|Lysfanga: The Time Shift Warrior
|13 Şubat
|15,99 dolar
|Dark Sky
|13 Şubat
|10,49 dolar
|Wolfenstein: Youngblood
|20 Şubat
|11,99 dolar
|El Hijo - A Wild West Tale
|20 Şubat
|9,99 dolar
|Colt Canyon
|20 Şubat
|7,99 dolar
|Republic of Jungle
|20 Şubat
|-
|Royal Romances: Cursed Hearts Collector’s Edition
|20 Şubat
|5,79 dolar
|Deus Ex: Human Revolution — Director’s Cut
|27 Şubat
|9,99 dolar
|Night Reverie
|27 Şubat
|5,79 dolar
|Sine Mora EX
|27 Şubat
|4,99 dolar
|Redemption Reapers
|27 Şubat
|14,49 dolar
|Yes, Your Grace
|27 Şubat
|10,49 dolar
Bu oyunlara erişmek için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.