Xbox Game Pass'e bu ayın ilk yarısında gelecek oyunlar açıklandı. Starfield ve Avowed de dahil binlerce TL değerindeki 6 oyun kütüphane eklenecek.

Microsoft, Xbox Game Pass abonelik sistemine her ay yepyeni oyunlar ekliyordu. Dün akşam ise şubatın ortasına kadar kütüphaneye eklenecek oyunlar açıklandı. Şirketin yine oyuncuları sevindireceğini söyleyebiliriz.

Listeye baktığımızda yaklaşık 7900 TL değerindeki 7 yeni oyunun Xbox Game Pass’e geleceğini görebiliyoruz. Avowed ve Madden NFL 25 gibi dikkat çeken yapımlar var. Starfield ise nihayet sadece konsola sunulan Standart aboneliğine ekleniyor. Bu listenin ayın ilk yarısını kapsadığını belirtelim. Şirket, ikinci yarısında bir açıklama daha yapıp gelecek diğer oyunları açıklayacak.

Xbox Game Pass’e şubatın ilk yarısında eklenecek oyunlar

Oyun Normal fiyatı Ekleneceği tarih Far Cry New Dawn (Konsol ve PC) 313 TL 4 Şubat Another Crab’s Treasure (Konsol) 85 TL 5 Şubat Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Konsol) 899 TL 5 Şubat Starfield (Konsol) 1.150 TL 5 Şubat Madden NFL 25 (Konsol ve PC) 2.899 TL 6 Şubat Kingdom Two Crowns (Konsol) 49 TL 13 Şubat Avowed (Konsol ve PC) 2.499 TL 18 Şubat

*Sadece konsol yazan oyunlar, Standart aboneliği için ekleniyor.

*Awoved, ilk günden Game Pass'e gelmiş olacak.

Bu ay Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar için: