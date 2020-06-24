Epic'in Ücretsiz Oyun Etkinliği, Kullanıcı Sayısını Artırdı

Epic Games Store tarafından mayıs ve haziran ayları arasında düzenlenen ücretsiz oyun etkinliği The Vault, platformun kullanıcı sayısında büyük bir sıçrama yarattı. Epic Games Store, bu etkinlik sayesinde rakibi Steam ile arasındaki farkı da azaltmış oldu.

Havas Media ajansı, Epic Games Store’un tüm oyuncuların dikkatini çeken 14 Mayıs ile 18 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen 'The Vault' ücretsiz oyun kampanyası için şirketle bir ortaklık gerçekleştirmişti.

Grand Theft Auto V, Civilization VI, Borderlands: The Handsome Collection ve ARK: Survival Evolved gibi oyunların ücretsiz olarak verildiği kampanyayla ilgili istatistiksel bilgiler ajans tarafından paylaşıldı.

61 milyon aylık kullanıcı sayısı:

DSOGaming’de yer alan habere göre medya ajansı, 14 Mayıs ile 18 Haziran arasını kapsayan The Vault etkinliğinde ABD, Kanada, Japonya, Avustralya, Brezilya, Meksika, Arjantin, Şili, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İspanya ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu 21 ülkeye odaklandı.

Etkinlik, kullanıcılarla ilgili istatistikler bakımından Epic Games Store’un oldukça önemli kilometre taşlarını geride bırakmasını sağladı. Çevrimiçi oyun mağazası, kampanyayla birlikte 61 milyon aylık aktif kullanıcıya ve 13 milyon eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşmayı başardı.

Açıklanan bu rakamlar, Epic Games Store’u en büyük rakibi olan Steam’e biraz daha yaklaştırdı. Bilgisayar için en büyük çevrimiçi oyun mağazası konumunda bulunan Steam, 2019 yılında 95 milyon aylık kullanıcıya ulaşmıştı. Platform, 14 ila 20 milyon arasında da eş zamanlı oyuncuya ev sahipliği yapıyor.

Haftalık ücretsiz oyun programı kapsamında büyük bir etkinlik düzenlemeyi planladıkları ve büyük oynadıklarını söyleyen Epic Games Store’dan Steve Allison, “2020’de tarihi bir oranda büyüme kat ediyoruz. Epic Games Store ortakları, oyunlarını satmak için oldukça büyük bir oyuncu kitlesine sahip ve diğer platformların aksine gelirin %70’ini değil %88’ini alıyor” dedi.