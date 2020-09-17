PS5 Özel Oyunu Demon’s Souls'un Oynanış Videosu

Sony, dün akşamki PlayStation 5 etkinliğinde yenilenen Demon’s Souls'un oynanış videosunu paylaşarak orijinal oyuna kıyasla ne kadar büyük bir ilerleme kaydettiğini ortaya koydu.

Dün akşam yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 için yeni bir etkinlik düzenleyen Sony, etkinlikte hem PlayStation 5’in fiyatını ve çıkış tarihini ve PlayStation 5 aksesuarlarının fiyatını açıkladı hem de PlayStation 5, 12 Kasım’da çıkış yaptığında (Türkiye’de 19 Kasım) oyuncuların beğenisine sunulacak oyunlardan videolar paylaştı.

Sony’nin dün akşamki etkinlikte yer verdiği oyunlardan biri de Demon’s Souls oldu ve yayınlanan yaklaşık 4 buçuk dakikalık oynanış videosu, Demon’s Souls’un oyunculara nasıl bir oynanış mekaniği, grafik kalitesi ve hikaye sunacağını ortaya koymuş oldu.

Dürüst olmak gerekirse Demon’s Souls, tam olarak bir PlayStation 5 oyunundan beklediğimiz grafik kalitesini sunuyor desek yeridir. Aydınlatma ve efektler çok daha gerçekçi bir görünüme sahipken; doku kalitesi hemen hemen tüm oyuncuları memnun edecek kadar yüksek.

Etkinlik sırasında yayınlanan videonun sonundaki bilgilendirme metninde Demon’s Souls’un kısa süreliğine PlayStation 5’e özel bir oyun olacağı, daha sonra diğer konsollara ve PC’ye de geleceği ifade ediliyordu. Sony, Kotaku’ya yaptığı açıklama ile bunun bir hata olduğunu belirtirken; Demon’s Souls’un PlayStation 5’e özel bir oyun olduğunun altını çizdi.

Demon’s Souls oynanış videosu