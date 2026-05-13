Yeni bir iddiaya göre Sony, PS6 maliyetini kısmak için başta planlanan 32 GB RAM'den vazgeçecek.

Oyun sektörü heyecanla PS6’yı beklerken Sony cephesinden yeni haberler gelmeye başladı.

Sony yöneticileri, 2025 mali yılı dördüncü çeyrek kazanç raporunda yaptıkları açıklamalarda RAM krizi ve buna bağlı fahiş fiyatlar nedeniyle PS6’nın çıkış takvimini henüz netleştiremediklerini itiraf etti. Görünüşe göre Sony, konsolun satış fiyatını makul bir seviyede tutabilmek ile hayallerdeki donanımı sunmak arasında sıkışıp kalmış durumda.

32 GB yerine 24 GB RAM ile gelebilir

Sektörün tanıdık sızıntı isimlerinden KeplerL2’ye göre, Sony’nin PS6'da yapabileceği en makul kesinti RAM tarafında yatıyor. İddiaya göre Sony, maliyeti düşürmek için 32 GB RAM yerine 24 GB RAM ve 128-bit bellek yoluna yönelecek.

KeplerL2, mevcut GDDR7 fiyatları göz önüne alındığında bu değişikliğin üretim maliyetinde yaklaşık 60 dolarlık bir tasarruf sağlayacağını öne sürüyor.

Geliştiriciler daha az RAM’e razı mı?

Bazı kullanıcılar 128-bit gibi düşük bir veri yolunun yeni nesil bir konsola yakışmayacağını düşünse de sızıntı kaynağı geliştiricilerin bu duruma bakış açısının farklı olduğunu savunuyor. İddiaya göre oyun geliştiricileri, performans biraz daha düşük olsa bile 24 GB kapasiteyi, daha az RAM'e sahip ama daha hızlı bir sisteme tercih edebilirler.

Tabii asıl sorun da şu ki Sony eğer bu tarz kesintilere devam ederse mevcut PS5 sahiplerini yeni nesle geçmeye ikna etmekte zorlanabilir çünkü yeni nesil deneyimi sadece grafik gücüyle değil, sistemin sunduğu ham donanım kapasitesiyle de doğrudan ilişkili. Artık bu durumun etkilerini hep beraber bekleyip göreceğiz.