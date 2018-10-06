Psikopatlarla İlgili Bilmeniz Gereken 5 Özellik

Psikopatlara, toplumdaki ve günlük hayattaki yerlerine ve yapabileceklerine dair bilgilerimizi biraz güncellemeye ne dersiniz?

Toplumda oluşan 'psikopat' algısı ve ortaya konan tanımlar bazı noktalarda psikopatları yeterince iyi tanıtamıyor. Bu yüzden de doğru bildiğimiz çok fazla yanlış ve çok eksik bilgi var. Yanlış ve eksik bilgiler ise tabii ki manasız bir önyargı ortaya çıkarıyor. Ancak aslında bir kişinin 'psikopat' olması, bunu ilk bakışta görebileceğimiz ya da kestirebileceğimiz bir durum değil.

Peki psikopat insanların ne gibi özellikleri oluyor?

Hepimiz aslında biraz psikopatız.

The Silence Of The Lambs - Hannibal Lecter

Psikopati, temelde bir kişilik bozukluğu hastalığı ve duyguları ile empati kurma yeteneği olmayan insanların vicdan azabı çekmeden, rahatsız olmadan suç işleyebilmelerine sebep oluyor. Ancak aslında her insanda benzer özellikler var ve her insan hayatında kimi anlarda empati yeteneğini, duygularını ve vicdanını kapı dışı edebiliyor.

Tabii ki Psikopati bir rahatsızlık ve ciddi bir tıbbi destek gerektiriyor ancak temelde basit bir biyolojik hata olduğunu ve herkeste temel bazı özellikler gösterdiğini bilmekte fayda var. Aynı şekilde korkusuz davranmak, ani ve büyük riskler almak da psikopatik özellikler arasında ve zaman zaman tüm bunları herkesin yaşıyor olması kendi kendimize 'psikopat' teşhisi koyabileceğimiz anlamına gelmez.

Tüm psikopatlar 'Sayko' değil.

No Country for Old Men - Anton Chigurh

Psikopat denince hemen aklımıza her türlü zararı verebilecek ve bunu hep yapacak, gözleri yuvalarından fırlamış, korkusuz ve toplumdan dışlanmış bireyler gelebilir. Ancak aslında durum çok daha farklı. Dünyadaki seri katillerin neredeyse tamamı psikopat olabilir ancak aslında psikopatların çok da büyük olmayan bir kısmını oluşturuyor bu grup.

Yani aslında kısaca; toplumun içine dahil ettiği, kabul görmüş ve başarılı kişiler dahi psikopat olabilir. Zaten aslında bir kişinin psikopat olup olmadığını bireysel olarak bizim tespit edebilmemiz çok da kolay değil. Toplumun %1'ini oluşturan psikopatlar, korku ve stres anlarında mükemmel şekilde sakin kalıp kriz yönetimini eksiksiz yerine getirebildikleri için, toplum içinde tespit etmek oldukça zor.

Yani dizilerde veya filmlerde resmedilen ve 'gözleri fıldır fıldır dönüp duran katil' imajı, psikopatları tanımlamak için çok da iyi bir yol değil. Üstelik psikopat olmanın sağladığı korkusuz olma gibi bazı özellikler sayesinde askerlik, cerrahlık, yöneticilik gibi işlerde çok başarılı olabilen psikopatik bireyler de mevcut.

Psikopatlar büyük şehirlerde hızlı hayatlar yaşarlar.

American Psycho - Patrick Bateman

Psikopatlar, psikologların 'hızlı yaşam tarihi stratejisi' dedikleri bir hayat tarzını benimserler. Hızlı ilişkiler, kalıcı olamayan arkadaşlıklar ve duygusal ilişkiler, büyük şehirlerde yaşanan hareketli hayatlar ve benzeri aşırılıklar, psikopatların risk almayı bir yaşam tarzı haline getirmiş olmasının bir sonucu olarak hayatlarının merkezi olur.

Aynı zamanda büyük şehirler daha fazla sayıda insan ve daha dinamik bir günlük hayat demektir ve bu da psikopatlara 'daha kolay manipüle edebileceği insanlara daha kolay ulaşma' şansı tanır.

Psikopatları her ne kadar 'duygusuz' olarak ansak da aslında pek çok duyguyu yoğun olarak yaşıyorlar.

The Dark Night - Joker

Evet, psikopatlar korkusuz, acımasız, kriz anlarında aşırı sakin ve hissiz olabiliyor. Ancak aslında duygularının olmadığı düşüncesi doğru değil. Psikopatlar mutluluk, sevinç, şaşkınlık ve iğrenme gibi pek çok duyguyu hissedebiliyorlar. Bu yüzden de onları duygusuz olarak tanımlamak aslında büyük bir hata.

Kadın psikopatlar erkek psikopatlardan biraz farklı.

Girl, İnterrupted - Lisa Rowe

Her ne kadar sebebi tam olarak anlaşılamamış olsa da kadın psikopatların erkek psikopatlardan daha fazla kaosa, duygusal krize ve kontrol edilmesi güç hislere sahip olduğu gözlemlenmiş. Kadın psikopatların sayısı erkeklere oranla oldukça az ve bu fark da sebebi açıklıyor çünkü kadınlarda yoğun olarak psikopatiden ziyade kötü duygular, dürtüsel tepkiler ve sınırda kişilik bozuklukları görülüyor.

Kadın psikopatlar hayatları boyunca 'psikopat olmayan' erkekleri tercih ediyor ancak bu durum kısa ilişkiler için geçerli. Söz konusu uzun süreli bir ilişki olduğunda, psikopat kadınlar hayatlarına psikopat erkekleri sokuyor.