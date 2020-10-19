PUBG Experimental Server Nedir, Test Server’dan Farkı Ne?

Battle Royale kategorisinde yıllardır oyun dünyasını kasıp kavuran PUBG, 'Test' ve 'Experimental 'olarak iki farklı deneme platformuna sahip. Test Server, oyuna getirilen her güncellemeyi oyuncuların deneyimine sunarken Experimental Server’da ise yalnızca yeni haritalar denenmekte. Bu sebeple Experimental Server yalnızca ihtiyaç halinde aktif ediliyor.

2017’nin ilk çeyreğinde Bluehole tarafından piyasaya sürülen PlayerUnknown’s Battlegrounds, oyun dünyasının o dönemdeki en popüler Battle Royale yapımı olan H1Z1’a dişli bir rakip oldu. Bir süre sonra ciddi bir ivme ile zirveye oynamaya başlayan PUBG, nihayetinde H1Z1’ı tahtından etti. Bunun en önemli nedeni ise oyunun test aşamalarından itibaren kitleye, yani oyunculara yakın olan bir yapıya sahip olması.

Zirveye oynayan bir yapım olmanın yükünü başarılı bir şekilde sırtlayan Krafton (Bluehole ismi 2018 Kasım’da değiştirildi), oyuna getirilmesi planlanan ve test edilmesi gereken içeriklerini doğrudan oyuncu kitlesine tecrübe ettirmek için Test Server adlı platformu kurdu. 2017’de duyurulan bu test platformuna ek olarak ise bir süre sonra Experimental Server adlı farklı bir test sunucusu kuruldu. Peki Krafton’un Test Server’a ek olarak oluşturduğu PUBG Experimental Server nedir?

PUBG Experimental Server nedir?

Krafton tarafından 2018’de duyurulan Experimental Server, Test Server’dan farklı olarak sürekli olarak kullanımda kalmıyor. Peki aktif olarak kullanımda kalmıyorsa PUBG Experimental Server nedir?

Test Server, daimi olarak oyuncuların erişebileceği bir platform olarak kullanılmakta. Experimental Server ise yalnızca büyük güncellemelerde oyuncuların yeniliklere göz atmaları için aktif hale getiriliyor. Daimi olarak erişime açık olmasa da Experimental Server’ın Krafton’un yükünü son derece azaltarak amacına hizmet eden bir platform olduğu söylenebilir. Bu büyük güncellemelere örnek olarak PUBG’ye eklenecek olan yeni bir harita gösterilebilir.

PUBG Experimental Server ile Test Server arasında ne fark var?

İki farklı test platformunun söz konusu olması ilk bakışta kafa karıştırıcı olsa da aslında keskin bir ayrım söz konusu. Test Server, Krafton’un PUBG için yaptığı tüm güncellemeleri erkenden alarak oyuncuların deneyimine sunmaktadır. Bunun yapılma amacı ise güncellemenin amaca hizmet edip etmediğini görmek ve oyunculardan geri bildirim almaktır.

Experimental Server’ın hizmet ettiği şey ise biraz daha farklı. Test Server ile Experimental Server’ın arasındaki farklardan en belirgini, Test Server sürekli olarak açık iken Experimental Server’ın yalnızca bir harita test edileceğinde aktif hale getirilmesidir. Krafton, yeni bir haritayı oyunculara sunmayı planladığında bunu Test Server yerine Experimental Server’da sunuyor. Yalnızca yeni haritaların çıkış dönemlerinde ihtiyaç duyulan Experimental Server’ın kalan zamanlarda kapalı kalmasının sebebi de tam olarak bu.

PUBG Experimental Server nasıl indirilir?

Adım #1: Steam üzerinden PUBG’i satın almış olmalısınız.

Steam üzerinden PUBG’i satın almış olmalısınız. Adım #2: Satın alımın ardından Kütüphane kısmına geçiş yapın.

Satın alımın ardından kısmına geçiş yapın. Adım #3: Kütüphane sekmesinin sol üst kısmındaki arama kısmına “ PUBG: Experimental Server ” yazdıktan sonra aratın.

Kütüphane sekmesinin sol üst kısmındaki arama kısmına “ ” yazdıktan sonra aratın. Adım #4: Experimental Server’ın ana sayfasına giriş yaptıktan sonra solda kalan “ Yükle ” butonunu kullanın.

Experimental Server’ın ana sayfasına giriş yaptıktan sonra solda kalan “ ” butonunu kullanın. Adım #5: Karşınıza çıkan ekrandan Experimental Server’ı kurmak istediğiniz depolama alanını seçin ve aşağıdaki “İleri” butonunu kullanın.

Steam üzerinden PUBG’i satın almış olmalısınız:

Yazıyı hazırladığımız dönemde PUBG, Steam üzerinde 87 TL’den satışta yer alıyor. Experimental Server’a erişim için kütüphanenizde PUBG’nin bulunuyor olması şart. Eğer satın almadıysanız bu bağlantıyı kullanarak PUBG’yi satın alabilirsiniz.

Satın alımın ardından Kütüphane kısmına geçiş yapın:

Hali hazırda PUBG’e sahipseniz ya da yeni satın aldıysanız Steam’in üst araç çubuğunda yer alan “Kütüphane” butonunu kullanarak oyunlarınızın yer aldığı kısma geçiş yapın.

Kütüphane sekmesinin sol üst kısmındaki arama kısmına “PUBG: Experimental Server” yazdıktan sonra aratın:

Kütüphanenize eriştikten sonra solda yer alan arama kısmına “PUBG: Experimental Server” yazarak PUBG ile birlikte gelen platformun Steam sayfasına giriş yapın.

Experimental Server’ın ana sayfasına giriş yaptıktan sonra solda kalan “Yükle” butonunu kullanın:

PUBG: Experimental Server’ın Steam sayfasına giriş yaptıktan sonra karşınıza gelen “Yükle” butonunu kullanarak bir sonraki adıma geçiş yapın.

Karşınıza çıkan ekrandan Experimental Server’ı kurmak istediğiniz depolama alanını seçin ve aşağıdaki “İleri” butonunu kullanın:

Depolama alanı seçme ekranına geldikten sonra seçiminizi yapmanızla birlikte Experimental Server’ın indirme işlemini başlatmış olacaksınız. Bunun için depolama alanını seçtikten sonra aşağıdaki “İlerle” butonunu kullanmanız yeterli olacaktır.