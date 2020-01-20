25 Yaşındaki Bir Genç, PUBG Oynarken Beyin Felci Geçirdi

Piyasaya çıktığı ilk günden beri rekorlar kıran PUBG Mobile, bu kez çok trajik bir olayla gündemde. Hindistan’da yaşayan 25 yaşındaki bir gencin, PUBG Mobile oynarken beyin felci geçirdiği ve hayatını kaybettiği bildirildi.

Neredeyse her akıllı telefonda kendine yer bulan popüler battle royale oyunu PUBG Mobile, hiç şüphesiz son yılların en dikkat çeken mobil oyunları arasında yer alıyor. Çin merkezli video oyunu şirketi Tencent tarafından geliştirilen PUBG Mobile, bu kez dudak uçuklatan oyuncu sayısı veya gelirleri ile değil, bir gencin hayatını kaybetmesiyle gündeme geldi.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde yaşayan Harshal Memane adlı 25 yaşındaki bir gencin, PUBG Mobile oynarken intraserebral kanama geçirdiği bildirildi. Olayın ardından hemen hastaneye kaldırılan talihsiz genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. İntraserebral kanama, beyin dokusunda kanamaya neden olan bir felç türü.

PUBG oynayan genç, fazla heyecanlandığı için hayatını kaybetti

Olaya ilişkin açıklama yapan bir yetkili, "Beyin felci, kurbanın PUBG oynarken aşırı heyecanlanması sonucunda kendini gösterdi. Hastane raporları, ölüm nedeni olarak beyin dokusu nekrozu ile intraserebral kanamayı işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

Talihsiz genç, oyun oynarken beyin felci geçirmesine rağmen, PUBG Mobile’ın doğrudan bu rahatsızlığa neden olup olmadığını kanıtlamak mümkün değil. PlayerUnknown's Battlegrounds ya da bilinen ismiyle PUBG, çevrimiçi çok oyunculu bir hayatta kalma oyunu. Milyonlarca kişi tarafından oynanan bir oyunu, gerçek bir ölüme sebep göstermek çok da mantıklı değil.

Güney Kore merkezli Bluehole ve Tencent tarafından geliştirilen oyun, zihinsel ve bedensel sağlığı etkilediği gerekçesiyle, 2018 yılında Çin hükümeti tarafından yasaklanmıştı. Daha sonra ise oyun, kan ve cesetlerden arındırılmış şekilde farklı bir isimle yeniden yayınlanmıştı. Hindistan’da yaşanan bu ölüm, PUBG’nin oyuncular üzerinde bıraktığı iddia edilen etkileri yeniden gündeme getirebilir.